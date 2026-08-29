Viandes rouges : les prix s’envolent dans les boucheries de Casablanca

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Les prix des viandes rouges ont enregistré une hausse notable, suscitant l’indignation de nombreux citoyens, surpris par les nouveaux niveaux de prix affichés dans plusieurs marchés et boucheries.

Selon les constatations de « Site Info » dans l’un des quartiers de Casablanca, le prix du kilogramme de viande bovine a atteint 120 dirhams, tandis que la viande hachée (« kefta ») est proposée à 130 dirhams le kilogramme. Le prix de la viande ovine s’établit quant à lui autour de 150 dirhams le kilogramme, contre 170 dirhams pour les côtelettes. Des hausses jugées importantes par plusieurs citoyens, comparativement aux périodes précédentes.

Interrogé sur les raisons de cette augmentation, un boucher de Casablanca a expliqué à « Site Info » que la hausse des prix s’explique principalement par la forte demande de viande, en raison de la multiplication des événements et des mariages durant la période estivale.

De nombreux citoyens et professionnels du secteur espèrent désormais une baisse progressive des prix dans les prochains jours et un retour à l’équilibre du marché entre l’offre et la demande.