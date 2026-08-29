Marrakech-Safi : le syndicat de la santé dénonce le retard du concours de recrutement des infirmiers

Le bureau régional de la Fédération nationale de la santé de la région Marrakech-Safi, affiliée à l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), a dénoncé la persistance des retards et l’absence d’annonce du concours de recrutement des infirmiers et des techniciens de santé au titre des postes budgétaires actuellement disponibles.

Le syndicat considère cette situation comme un gel injustifié, alors que d’autres régions du Royaume ont déjà procédé avec succès à l’organisation de ces concours.

Dans un communiqué, le bureau régional de la Fédération nationale de la santé à Marrakech-Safi souligne que « ce retard porte un coup sérieux aux efforts de réforme du système régional de santé ». Il intervient, poursuit le syndicat, dans un contexte marqué par une pénurie « aiguë et alarmante » de personnels infirmiers et techniques dans les différents hôpitaux et centres de santé relevant des provinces de la région.

Cette situation a entraîné un épuisement du personnel de santé, contraint d’assumer une charge de travail supplémentaire dépassant ses capacités, afin d’assurer la continuité du service public.

Face à cette situation préoccupante et à une gestion administrative jugée opaque de la part de la Direction régionale de la santé et de la protection sociale, le bureau régional a fermement condamné ce qu’il qualifie de « politique de temporisation systématique ».

Il a également mis en garde contre le fort climat de tension qui prévaut parmi les jeunes diplômés sans emploi, en raison de ce qu’il considère comme une privation de leur droit constitutionnel d’accéder à la fonction publique dans des délais raisonnables.

En conclusion, le bureau régional a appelé la Direction régionale de la santé et le ministère de tutelle à ouvrir un dialogue sérieux et à annoncer immédiatement et sans condition la date du concours, tout en assurant une répartition équitable des postes budgétaires en fonction des besoins réels des différentes provinces et notamment des zones rurales et enclavées.

Il a par ailleurs appelé l’ensemble des adhérents et des diplômés de la région à faire preuve d’une vigilance accrue, à resserrer les rangs autour de leur organisation syndicale et à se tenir prêts à engager toutes les formes d’action revendicative et d’escalade militante.