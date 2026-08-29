Législatives : le ministère de l’Intérieur dévoile le calendrier du dépôt des candidatures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Intérieur a annoncé, dans un communiqué publié ce samedi, que la période consacrée au dépôt des déclarations de candidature pour l’élection des membres de la Chambre des représentants débutera à 8 heures le lundi 31 août 2026 et prendra fin à midi le mercredi 9 septembre 2026.

Le communiqué précise que les personnes souhaitant se porter candidates aux élections prévues le mercredi 23 septembre 2026 devront déposer leur candidature en deux étapes. « La première consiste à déposer la déclaration de candidature via la plateforme électronique dédiée à cet effet, tandis que la seconde consiste à déposer l’original du dossier de candidature directement auprès de l’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidature », indique le ministère.

Pour effectuer le dépôt de la déclaration de candidature via la plateforme électronique, le mandataire de chaque liste devra accéder au site www.elections.ma, remplir la version électronique de la déclaration de candidature et joindre les documents requis dans la rubrique intitulée « Déclaration de candidature ».

La plateforme sera accessible à partir de 8 heures le lundi 31 août 2026 et fermera à midi le mardi 8 septembre 2026.

À cet effet, les mandataires des listes de candidature pourront utiliser leurs propres ordinateurs ou tout autre moyen électronique. Ils pourront également se rendre dans les sièges des wilayas, préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements concernés afin d’effectuer cette démarche dans des salles équipées des moyens techniques nécessaires, mis à leur disposition.

Cette opération pourra être effectuée pendant les horaires officiels de travail, à partir de 8 heures chaque jour, y compris les samedis et dimanches, durant toute la période consacrée au dépôt des déclarations de candidature via la plateforme électronique.

Le mandataire de chaque liste pourra par ailleurs se faire accompagner par une personne de son choix dans la salle dédiée à cette opération, afin de l’assister dans le dépôt électronique de sa déclaration de candidature.

Le communiqué précise également que, pour déposer l’original du dossier de candidature auprès de l’autorité compétente, le mandataire de chaque liste devra se présenter au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d’arrondissements concernée pour les circonscriptions électorales locales, ou au siège de la wilaya de la région pour les circonscriptions électorales régionales.

Il devra s’y présenter à la date et à l’heure qui lui auront été indiquées sur le récépissé provisoire téléchargé via la plateforme électronique, muni de ce récépissé, de l’original de la déclaration de candidature ainsi que des documents qui l’accompagnent.

Le ministère de l’Intérieur souligne que « le dépôt de la déclaration de candidature via la plateforme électronique constitue une étape obligatoire » permettant ensuite au mandataire de la liste de déposer l’original du dossier de candidature auprès de l’autorité chargée de recevoir les candidatures.

Pour davantage d’informations sur la procédure de dépôt des déclarations de candidature, les personnes concernées peuvent consulter le site www.elections.ma, où sont disponibles les explications nécessaires concernant cette procédure.

Enfin, le ministre de l’Intérieur rappelle aux mandataires des listes de candidature ainsi qu’aux candidates et candidats que la campagne électorale débutera à 00h01 le jeudi 10 septembre 2026 et prendra fin à minuit le mardi 22 septembre 2026.