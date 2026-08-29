Adil Al Atrassi et Fatiha El Moudni signent leur retour au PAM

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La scène politique de la ville de Rabat a été marquée par le retour d’Adil Al Atrassi et de Fatiha El Moudni au sein du Parti authenticité et modernité (PAM), où ils entendent œuvrer aux côtés de la direction et des militants du parti afin de soutenir sa dynamique politique et organisationnelle dans la capitale.

Le retour d’Adil Al Atrassi s’inscrit dans la continuité d’un parcours de plusieurs années au sein du PAM. Il a en effet participé à plusieurs étapes organisationnelles majeures du parti et assumé diverses responsabilités électives et politiques en son nom, avant de poursuivre son parcours politique sous les couleurs du Rassemblement national des indépendants (RNI) à partir de 2021.

De son côté, Fatiha El Moudni vient renforcer cette dynamique politique commune. Leur retour devrait constituer une valeur ajoutée pour la mise en œuvre des projets du parti, le renforcement de la communication avec les citoyens ainsi que l’accompagnement de l’agenda politique et du développement de la ville de Rabat.