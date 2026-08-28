Législatives : le PAM dévoile ses têtes de listes régionales réservées aux femmes

Le Parti Authenticité et Modernité annonce l’investiture des têtes de listes régionales réservées aux femmes dans le cadre des prochaines échéances législatives, à l’issue du processus d’évaluation et de sélection mis en place à cet effet.

Cette opération s’est déroulée selon une procédure unifiée et sur la base de critères précis, portant notamment sur la compétence, l’expérience politique et organisationnelle, la présence sur le terrain, les capacités de plaidoyer et de communication, ainsi que le degré d’adhésion au projet et aux valeurs du parti.

Cette mission a été confiée à une commission composée de Mme Fatima Saadi, membre de la direction collégiale, de la présidente de l’Organisation des femmes, du président de l’Organisation de la jeunesse ainsi que du secrétaire régional du parti dans la région concernée.

La commission a procédé à l’examen des dossiers, à l’audition des candidates, à l’évaluation et au classement des candidatures, avant de soumettre les résultats conformément à la procédure organisationnelle adoptée par le parti.

À l’issue de ce processus, le parti a décidé d’investir les candidates suivantes en tant que têtes de listes régionales réservées aux femmes :

Région de Rabat-Salé-Kénitra : Mme Leïla Bilgha ;

Région de Béni Mellal-Khénifra : Mme Sara Amhazoun ;

Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma : Mme Salma Ablhassine ;

Région de Drâa-Tafilalet : Mme Najat Ouyahya ;

Région de Marrakech-Safi : Mme Nadia El Idrissi Slitine ;

Région de l’Oriental : Mme Houda El Mghari El Mebred ;

Région de Casablanca-Settat : Mme Malika Mzour ;

Région de Fès-Meknès : Mme Khadija Hajoubi ;

Région de Souss-Massa : Mme Sanaa Zahid ;

Région de Laâyoune-Sakia El Hamra : Mme Aziza Badad ;

Région de Guelmim-Oued Noun : Mme Manal Ariti ;

Région de Dakhla-Oued Ed-Dahab : Mme Zineb El Kouri.

Tout en soulignant que ces résultats sont l’aboutissement d’un processus institutionnel unifié, fondé sur le mérite et l’égalité des chances, le parti adresse ses félicitations aux candidates investies et salue également l’ensemble des femmes ayant participé à ce processus, pour le sérieux, l’engagement et le haut esprit militant dont elles ont fait preuve.

Le parti considère par ailleurs que la participation à ce processus de sélection témoigne, en elle-même, d’un niveau avancé d’implication dans la vie politique et reflète le dynamisme de la présence féminine au sein de ses structures.

À l’approche de ces prochaines échéances, que le parti souhaite voir constituer une nouvelle étape dans le renforcement d’une présence féminine qualitative au sein de l’institution législative, il appelle les candidates investies ainsi que l’ensemble de ses militantes à s’y engager avec un esprit collectif et responsable, portées par une conviction forte en faveur du projet et des choix du parti.

Cet engagement devra être au service des préoccupations et des aspirations des citoyennes et des citoyens, tout en contribuant à consolider la place de la femme en tant que partenaire essentielle de la vie politique et de la prise de décision.