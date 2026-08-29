Chaouki : « le RNI est le parti des personnes sincères et fidèles » (VIDEO)

Mohamed Chaouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a de nouveau affirmé que son parti arriverait en tête des prochaines élections, prévues le mois prochain, « à juste titre et en toute légitimité ».

S’exprimant vendredi lors d’une rencontre de communication organisée dans la ville d’Oujda, Mohamed Chaouki a indiqué que « cette ambition est légitime pour le RNI et qu’elle se concrétisera grâce au capital accumulé par le parti dans plusieurs secteurs au cours des cinq dernières années, ainsi qu’aux réalisations concrètes accomplies au profit des citoyens, et non par la séduction ou le débauchage de candidats ».

Le président du RNI a insisté sur le fait que son parti présentait, pour les prochaines échéances, des candidats qui sont de véritables partenaires et militants au sein de ses rangs. Il a estimé qu’un candidat ne devait pas être considéré comme un simple chiffre attendant la veille des élections pour se mettre en mouvement.

« La Colombe est un parti attractif, un lieu de rassemblement pour les personnes sincères et fidèles, et non pour les perdants et ceux qui guettent l’occasion », a-t-il déclaré.

Devant ses partisans, Mohamed Chaouki a également qualifié le RNI de « parti de la fidélité », soulignant qu’il reste constamment présent sur le terrain afin de rencontrer les citoyens, d’écouter leurs préoccupations et de chercher des solutions permettant de répondre à leurs attentes.

Mohamed Chaouki a enfin estimé que le bilan du gouvernement dirigé par le RNI depuis 2021 était une source de fierté. C’est sur la base de ce bilan, a-t-il ajouté, que le programme électoral du parti a été élaboré et développé.

« C’est ce programme que le parti présentera aux Marocains lors des prochaines élections, avec confiance et sérénité », a-t-il conclu.