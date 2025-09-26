Une photo d’Imane El Bani et Murat Yildirim fait sensation

L’ancienne Miss Maroc, Imane El Bani, et son époux, l’acteur turc Murat Yildirim, ont défrayé la chronique avec une belle photo les montrant en tenue traditionnelle marocaine, conçue grâce à l’intelligence artificielle par l’un de leurs fans.

Imane El Bani a d’ailleurs partagé ce cliché sur son compte Instagram. Elle y apparaît d’une élégance remarquable, vêtue d’un somptueux caftan bleu royal, délicatement brodé de fils dorés, reflétant tout le raffinement du style marocain. À ses côtés, Murat Yildirim se distingue dans une sobre mais élégante djellaba grise.

Bien que l’image ne soit pas réelle, des milliers d’internautes ont salué cette initiative originale mariant technologie et patrimoine. Beaucoup ont même estimé que le rendu semblait totalement réaliste, exprimant le souhait de voir un jour cette scène se concrétiser à travers une véritable séance photo.

N.M.