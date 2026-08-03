Save your Skin : la Roche-Posay s’engage pour la prévention du cancer de la peau

Mercredi 22 juillet 2026, Les laboratoires La Roche-Posay organisent la 3ème journée « Save Your Skin » à l’hôpital universitaire général Mohammed VI de Tanger.

Cette action s’impose comme une initiative de santé publique dont la vocation première est le dépistage précoce des cancers cutanés. L’objectif est clair : sensibiliser sur l’importance de la protection solaire au quotidien et offrir au plus grand nombre un dépistage gratuit du cancer de la peau.

Le dépistage précoce est le facteur clé du pronostic car lorsque le mélanome est diagnostiqué tôt, le taux de survie dépasse 98 % contre seulement 15 % dans les cas de diagnostic tardif*. Avec ces journées de dépistage, La Roche-Posay transforme chaque examen en une opportunité de prévention majeure agissant directement là où les besoins sont les plus urgents pour éviter des complications lourdes et préserver la santé des marocains sur le long terme.

*Kelati, A., Baybay, H., Atassi, M., Elfakir, S., Gallouj, S., Meziane, M., & Mernissi, F. Z. (2017). Skin cancer knowledge and attitudes in the region of Fez, Morocco: A cross-sectional study. BMC Dermatology, 17, Article 2.

Prévention du cancer cutané, l’urgence d’une prise de conscience collective.

Le soleil, symbole de vitalité et source majeure de bien-être, est omniprésent dans le quotidien des Marocains. Si son rayonnement est essentiel à la synthèse de la vitamine D et à l’équilibre psychologique, il constitue également un danger sous-estimé pour la santé cutanée.

Avec une exposition aux rayons UV omniprésente, que ce soit pour les travailleurs en extérieur, les populations pratiquant des activités sportives ou le citoyen lors de ses trajets quotidiens, la peau est exposée à des risques cumulatifs, pourtant la culture de la photoprotection peine encore à s’imposer comme un réflexe quotidien partagé par tous. Des études épidémiologiques récentes telles que les travaux menés par Pr Kelati et al. , ont mis en lumière une réalité préoccupante : une méconnaissance profonde des risques réels liés à l’exposition solaire. Près de 17,9 % de la population interrogée n’avait jamais entendu parler du cancer de la peau tandis que 15,1 % le considéraient, à tort, comme une maladie contagieuse. Face à ce déficit de connaissances et à la montée des risques, agir concrètement pour protéger la population est devenu impératif.

La Roche-Posay, un héritage de 30ans d’engagement aux côtés des professionnels de santé et des patients.

Les Laboratoires La Roche-Posay collaborent avec plus de 100 000 dermatologues à travers le monde. Depuis 1975, leur vocation est d’améliorer la qualité de vie des patients grâce à une recherche scientifique avancée. Au Maroc, La marque porte un héritage de 30 ans d’engagement aux côtés des professionnels de santé et des patients, à travers des initiatives telles que Save Your Skin et Fight With Care.

Les Laboratoires La Roche-Posay se définissent comme des « activistes dermatologiques ». Leur mission est de transformer la vie des personnes confrontées à des problématiques cutanées. Cette mission se cristallise dans un combat résolu contre le cancer de la peau. Aujourd’hui, le risque de développer un cancer de la peau est estimé à 1 sur 100. Face à ce constat, les Laboratoires La Roche-Posay s’engagent à faire de la protection solaire un réflexe quotidien, simple et non-négociable pour chaque Marocain.

Save Your Skin, une mission de santé publique.

C’est dans ce contexte que les Laboratoires La Roche-Posay ont déployé le programme « Save Your Skin ». Une initiative de santé publique qui s’articule autour de journées dédiées à la sensibilisation et au dépistage gratuit de toute lésion pouvant présenter des risques de cancer cutanés.

Ces journées sont organisées en collaboration avec les hôpitaux publiques, et permettent de réaliser un dépistage ciblé des grains de beauté afin d’identifier toute lésion pouvant présenter des risques de cancer cutané. Pour garantir un accompagnement complet, le parcours patient est minutieusement structuré : à l’issue de sa consultation, chaque patient reçoit un coupon signé par le médecin attestant de son examen. Muni de ce justificatif, il est ensuite redirigé vers l’équipe de visiteurs médicaux des laboratoires La Roche-Posay, qui sont mobilisés auprès des médecins pour offrir un accompagnement rigoureux, transformant chaque examen en une véritable expérience de prévention pour le citoyen marocain.

Plus qu’une simple campagne de sensibilisation, « Save Your Skin » se positionne comme un rempart de santé publique visant à briser le silence autour de la pathologie et à démocratiser l’accès à un diagnostic expert : un geste simple qui sauve des vies.

L’excellence scientifique au service du public

La réussite et la crédibilité de l’action « Save Your Skin » reposent sur un partenariat d’exception noué avec le secteur hospitalier public notamment l’Hôpital Universitaire Général de Tanger. Cette collaboration étroite avec des experts de renom apporte une valeur ajoutée indiscutable à l’action. Les médecins dermatologues mobilisés ne se contentent pas de dépister ; ils jouent un rôle de pédagogue indispensable auprès de la population. Ils déconstruisent les mythes dangereux qui persistent, notamment la fausse croyance selon laquelle les peaux foncées, classées dans les phototypes III, IV et V seraient naturellement protégées contre les agressions du soleil.

En expliquant avec pédagogie les mécanismes biologiques du stress oxydatif, la différence cruciale entre les dommages immédiats comme le coup de soleil et les dommages chroniques menant au cancer, ces experts soulignent l’importance vitale de l’application régulière d’une protection solaire adaptée pour chacun et indépendamment de la couleur de peau.

Pourquoi les Laboratoires La Roche-Posay ?

La légitimité de La Roche-Posay à porter « Save Your Skin » ne repose pas seulement sur son savoir-faire dermo-cosmétique mais sur une identité profonde d’ « activiste dermatologique ». Fondés en 1975, les laboratoires La Roche-Posay sont nés avec une mission simple : la sécurité, l’efficacité et la simplicité pour que la dermatologie devienne un droit pour tous. Reconnue aujourd’hui par plus de 100 000 dermatologues à travers le monde, la marque a toujours fait de la collaboration avec le corps médical le moteur de son innovation.

Pour La Roche-Posay, cette initiative est l’incarnation de ses valeurs fondamentales : la vérité scientifique et la mission sociale. Partant du principe fondamental que 86 % des mélanomes sont évitables par l’adoption de comportements sûrs face au soleil, la marque estime qu’elle a une responsabilité morale d’éduquer. La Roche-Posay s’inscrit ainsi comme un partenaire indéfectible du patient prouvant que derrière chaque flacon se trouve une volonté inébranlable de changer les vies par la science.

Au-delà du dépistage : vers une culture de la prévention

L’ambition des Laboratoires La Roche-Posay dépasse largement la seule journée de dépistage. L’action « Save Your Skin » s’inscrit dans une démarche globale et pérenne visant à modifier durablement les habitudes de consommation et de protection des marocains. La sensibilisation est un travail de longue haleine : avec plus de 350 dépistages réalisés par action, le programme prouve sa pertinence sociale. Chaque participant repart avec des conseils personnalisés, une meilleure compréhension de sa propre peau et surtout le sentiment d’être devenu acteur de sa propre santé. L’enjeu majeur pour les années à venir est désormais de pérenniser cet élan, de multiplier ces initiatives sur l’ensemble du territoire marocain et, in fine, de faire de la photoprotection une norme de santé incontournable pour tous, pour que la protection solaire devienne, demain, un réflexe naturel et protecteur pour chaque Marocain.