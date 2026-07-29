Météo Maroc : temps chaud ce jeudi 30 juillet 2026

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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 30 juillet 2026.

– Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Gharb, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, le Sud-est et les provinces sahariennes.

– Instabilité orageuse avec ondées et averses locales sur l’Oriental, le Rif, l’Atlas et ses versants est et les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses près des côtes atlantiques et méditerranéennes.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 28/33°C sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, l’intérieur du Souss et de Chiadma, de 15/22°C sur l’Atlas, Oulmès, les côtes sud, côtes et les plaines atlantiques entre Témara et Safi, et de 21/28°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur les plaines atlantiques, le Nord de l’Oriental et les provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et sur l’extrême nord de la côte atlantique et peu agitée à agitée ailleurs.