Conseil de la Concurrence : le développement durable, un catalyseur pour l’économie (VIDEO)

Le Conseil de la Concurrence a organisé une conférence internationale intitulée « Le développement durable : défi concurrentiel et relais de croissance » à Marrakech le 8 novembre 2023. Cet événement s’inscrit dans le cadre du Jumelage Institutionnel Maroc – Union Européenne visant à renforcer les capacités institutionnelles du Conseil de la Concurrence du royaume, en collaboration avec des organismes de concurrence européens.

La conférence a réuni des personnalités éminentes, des représentants d’organes de gouvernance, d’institutions internationales, des acteurs socio-économiques, ainsi que des experts et des spécialistes des questions liées à la durabilité pour discuter de cette thématique cruciale.

Ahmed Rahhou, président du Conseil de la Concurrence, a souligné que le développement durable crée à la fois des contraintes pour les entreprises et des opportunités pour le Maroc, en encourageant la conformité aux normes internationales, l’ouverture de nouveaux marchés et la stimulation de l’investissement et de la production. Le Conseil prévoit de publier des lignes directrices pour aider les entreprises à relever ces défis tout en favorisant le développement du pays et la satisfaction des consommateurs.