Inondations à Ksar El Kébir: le versement des aides au profit des sinistrés se poursuit

Par LeSiteinfo avec MAP

L’opération de versement des aides financières d’urgence destinées aux familles touchées par les récentes inondations se poursuit, mercredi à Ksar El Kébir, en application des Hautes Instructions Royales visant à assurer soutien et accompagnement aux populations des zones sinistrées du nord et de l’ouest du Royaume.

Cette opération, qui se déroule dans un climat de mobilisation générale, consiste en l’octroi d’une aide financière directe de 6.000 dirhams à chaque famille, en tant que première étape d’indemnisation des sinistrés pour les pertes subies et afin de les aider à faire face aux répercussions des précipitations exceptionnelles ayant entraîné l’arrêt des activités commerciales de certains professionnels et contraint plusieurs familles à quitter leurs domiciles pour des périodes variables.

Dans une déclaration à la MAP, Abdellah Dbaich, commercial dans une agence bancaire, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement sur terrain des personnes affectées par les inondations qu’a connues la région, notant que les services concernés continueront d’accueillir les bénéficiaires jusqu’à l’achèvement de toutes les phases du programme, dans l’objectif d’indemniser les sinistrés et de leur apporter le soutien nécessaire dans les plus brefs délais.

Il a également souligné que l’établissement a mobilisé l’ensemble de ses moyens logistiques et humains, afin d’assurer le bon déroulement de l’opération, faisant savoir que les centres de paiement connaissent une forte affluence de citoyens depuis le lancement de l’opération hier.

Pour leur part, plusieurs citoyens ont exprimé leur satisfaction quant à cette initiative, estimant que ces aides financières contribueront à atténuer l’ampleur des dégâts subis par leurs habitations et à les aider à surmonter cette étape.

Le gouvernement avait annoncé, en application des Hautes Instructions Royales, le déploiement d’un programme d’aide et d’accompagnement en faveur des populations sinistrées suite aux inondations survenues dans le nord et l’ouest du Royaume, du fait des précipitations d’ampleur exceptionnelle que notre pays a enregistrées au cours des deux derniers mois.

Il a ainsi été décidé d’accorder des aides financières directes aux sinistrés allant jusqu’à 6.000 dirhams par famille, d’accorder une aide financière d’un montant de 15.000 dirhams pour la réhabilitation des logements et petits commerces impactés et une aide de 140.000 dirhams pour la reconstruction des logements effondrés du fait des inondations, outre l’accompagnement des agriculteurs impactés à travers le lancement d’un programme de cultures printanières adapté aux spécificités des régions sinistrées.

S.L.