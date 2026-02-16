Le Groupe BCP lance la 3ᵉ édition de «Les Régionales de l’Investissement»

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Groupe BCP annonce le lancement de la troisième édition de sa caravane régionale « Les Régionales de l’Investissement », un roadshow national consacré à l’accompagnement, à la structuration et au financement des projets des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME).

Cette nouvelle édition s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle Charte de l’Investissement dédiée aux TPME et dans la dynamique de relance de l’investissement privé.

La principale nouveauté de cette édition réside dans l’intégration renforcée des Très Petites Entreprises (TPE) au cœur du dispositif. En élargissant explicitement l’initiative à cette catégorie d’acteurs essentiels du tissu économique national, le Groupe BCP affirme sa volonté d’accompagner l’investissement à toutes les échelles et de démocratiser l’accès aux mécanismes de soutien et de financement.

Le Groupe s’appuie sur son expertise historique dans le financement des TPE ainsi que sur plus de 35 ans d’engagement de la Fondation Création d’Entreprises en matière d’accompagnement non financier. Dans cette optique, il poursuit l’adaptation de son dispositif de proximité dédié aux TPE, notamment à travers le déploiement des Centres Al Moukawil Chaabi.

Fort du succès des deux précédentes éditions, qui ont permis d’identifier plus de 1 700 projets représentant près de 33 milliards de dirhams d’intentions d’investissement et environ 21 milliards de dirhams de besoins de financement, le Groupe BCP renforce aujourd’hui son ambition : transformer les dispositifs publics et les solutions financières en opportunités concrètes et accessibles pour l’ensemble des entrepreneurs, au plus près des territoires.

Conçues comme une véritable plateforme de convergence entre entrepreneurs, institutions publiques, acteurs de l’accompagnement et partenaires financiers, « Les Régionales de l’Investissement » visent à simplifier l’accès aux dispositifs d’appui, à consolider la structuration financière des projets et à accélérer leur concrétisation. L’élargissement aux TPE permettra notamment d’adapter les formats d’accompagnement, de proposer des solutions de financement adaptées à leur taille et de favoriser leur développement.

La troisième édition débutera à Rabat avant de parcourir huit autres villes du Royaume, couvrant les principaux bassins économiques régionaux. À chaque étape, des panels thématiques, des ateliers opérationnels, des sessions de diagnostic personnalisé ainsi que des rencontres B2B permettront aux porteurs de projets d’échanger directement avec les partenaires institutionnels et les équipes d’experts du Groupe.

Au-delà d’un simple événement, « Les Régionales de l’Investissement » traduisent une approche intégrée de l’accompagnement, fondée sur la proximité territoriale, l’ingénierie financière, l’orientation vers les dispositifs publics d’appui et l’ouverture sur les opportunités internationales. À travers cette initiative, le Groupe BCP réaffirme son engagement historique en faveur de l’économie nationale et sa volonté de faire de l’investissement productif un levier durable de croissance et d’inclusion économique.

Acteur bancaire de référence au Maroc et en Afrique, le Groupe BCP s’appuie sur un maillage territorial étendu et une connaissance approfondie des dynamiques régionales. Partenaire de longue date des TPME et des entrepreneurs, il place l’accompagnement du tissu économique national au cœur de sa stratégie.