Fquih Ben Salah : clôture de la caravane régionale de soutien aux TPME

Dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, visant à faire de l’investissement productif un levier essentiel de relance économique, et en application des dispositions de la nouvelle Charte de l’investissement, Monsieur le Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, a présidé, le lundi 22 décembre 2025, dans la province de Fquih Ben Salah, la 7ème et dernière étape de la caravane régionale de présentation du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) de la région Béni Mellal – Khénifra, organisée par le Centre Régional d’Investissement de Béni Mellal – Khénifra.

Cette rencontre s’est tenue en présence du Gouverneur de la province de Fquih Ben Salah, ainsi que de plusieurs élus, représentants des services déconcentrés de l’État, des institutions bancaires, des acteurs économiques, des entrepreneurs, des porteurs de projets et des médias.

Cette caravane s’inscrit dans le prolongement direct de la rencontre nationale organisée par le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, le mardi 11 novembre 2025 à Errachidia, pour le lancement du dispositif de soutien spécifique aux TPME, sous le même thème :

« Soutenir les entreprises, au cœur de la dynamique nationale de l’investissement ».

À cette occasion, le Ministre de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques a souligné, dans son allocution, que cette rencontre s’inscrit dans un contexte national particulier consacrant le rôle central des TPME en tant que composante essentielle du tissu économique national et moteur principal de la création d’emplois et du renforcement de la dynamique économique locale. Il a également précisé que ce nouveau dispositif traduit la volonté du Gouvernement de soutenir les entreprises à travers des incitations directes et des mécanismes d’accompagnement, afin de garantir un impact concret valorisant les potentialités et opportunités d’investissement dont disposent les territoires.

Pour sa part, le Gouverneur de la province de Fquih Ben Salah a mis en avant les multiples atouts économiques dont dispose la province, notamment dans les secteurs agricole, agroalimentaire et minier, ainsi que les infrastructures structurantes dédiées à l’accueil des investissements. Il a souligné que ces atouts offrent de réelles opportunités pour le développement de l’investissement productif, la diversification de l’économie locale, le renforcement de la dynamique de l’emploi et la consolidation du tissu entrepreneurial local.

Dans sa présentation, le Directeur Général du Centre Régional d’Investissement de Béni Mellal – Khénifra a rappelé les dispositifs de soutien introduits par la Charte de l’investissement, en détaillant les conditions et modalités d’accès au dispositif de soutien spécifique destiné aux TPME.

Il convient de rappeler que ce dispositif permet de bénéficier de trois primes à l’investissement, à savoir :

une prime à la création d’emplois permanents, pouvant atteindre 10 % du montant de l’investissement éligible,

une prime dédiée aux activités prioritaires, fixée à 10 %, visant à orienter les investissements vers les secteurs porteurs et les métiers d’avenir,

ainsi qu’une prime territoriale destinée à renforcer l’attractivité des régions et à consacrer le principe de discrimination positive entre les provinces et préfectures.

Concernant la région Béni Mellal – Khénifra, les projets peuvent bénéficier d’une prime territoriale de 10 % dans les provinces de Béni Mellal, Khouribga, Khénifra et Fquih Ben Salah, et de 15 % dans la province d’Azilal.

L’ensemble de ces primes permet aux investisseurs de bénéficier d’un soutien global pouvant atteindre 30 % du montant de l’investissement primable.

Les différentes étapes de la caravane régionale, qui a sillonné les cinq provinces de la région Béni Mellal–Khénifra ainsi que les villes de Milan et de Bergame en Italie, ont permis de mobiliser plus de 1000 participants parmi les investisseurs, les entrepreneurs et les porteurs de projets. Des présentations explicatives et des éclairages techniques ont été proposés afin de détailler le dispositif de soutien spécifique, ses composantes, ainsi que les conditions et modalités d’accès.