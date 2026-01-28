Maroc

Mohamed Chaouki, seul candidat à la présidence du RNI

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 28 janvier, le Bureau politique du Rassemblement national des indépendants (RNI) a annoncé avoir reçu la candidature de Mohamed Chaouki pour la présidence du parti. Cette annonce intervient alors que l’actuel président, Aziz Akhannouch, a décidé de quitter ses fonctions à la tête du parti, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle direction.

« Conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur du parti, et à l’issue de la période de dépôt des candidatures, le Bureau politique a examiné la candidature de Mohamed Chaouki et a décidé de la soumettre au Congrès extraordinaire qui se tiendra à El Jadida le 7 février 2026 », lit-on dans le communiqué.



