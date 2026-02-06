Algésiras-Tanger Med : reprise progressive du trafic maritime

Par LeSiteinfo avec MAP

Le trafic maritime sur la ligne Algésiras–Tanger Med a repris progressivement, après une interruption causée par les mauvaises conditions météorologiques, a indiqué l’Autorité portuaire de la Baie d’Algésiras (APBA).

Depuis la réouverture de cette ligne, une douzaine de navires ont mis le cap vers le complexe portuaire Tanger Med. Cette reprise vise à résorber l’importante accumulation de passagers et de véhicules provoquée par les journées de suspension précédentes.

Selon l’APBA, les opérations demeurent néanmoins conditionnées par l’évolution de la situation météorologique. Bien qu’une amélioration notable de l’état de la mer ait été constatée, la flotte n’opère pas encore à pleine capacité, contraignant les compagnies maritimes à ajuster régulièrement les horaires et la fréquence des traversées.

En revanche, la liaison maritime reliant le port de Tarifa à celui de Tanger Ville demeure totalement suspendue. Les départs depuis le port de Tarifa restent annulés jusqu’à une stabilisation durable des conditions maritimes, précise la même source.

Concernant le trafic de marchandises, le port d’Algésiras a pu réactiver une part significative de ses activités. Les terminaux à conteneurs fonctionnent depuis 05H00 ce vendredi matin, avec six navires actuellement à quai. Toutefois, l’accès des camions de transport international au périmètre portuaire fait toujours l’objet de certaines restrictions.

Le retour complet à la normale des connexions maritimes avec les ports marocains dépendra de l’évolution des conditions météorologiques dans la zone du Détroit de Gibraltar au cours des prochaines heures, conclut l’APBA.

S.L.