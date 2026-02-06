Caftan Week 2026 : Les designers qui porteront le “Souffle de l’Atlas”

La ville de Marrakech s’apprête à accueillir, du 7 au 10 mai 2026, la 26ᵉ édition de Caftan Week, rendez-vous incontournable de la création marocaine initié par Femmes du Maroc.

Placée sous le thème « Souffle de l’Atlas », cette nouvelle édition s’inscrit dans un hommage rendu à un territoire emblématique, berceau de traditions, de transmissions et de savoir-faire ancestraux, dont la richesse culturelle et humaine nourrit depuis toujours l’imaginaire marocain.

Après avoir mis en lumière l’univers d’inspiration du Sahara marocain lors de son édition anniversaire en 2025, Caftan Week poursuit son regard porté sur les territoires fondateurs du Royaume. À travers Souffle de l’Atlas, l’événement révèle une source d’inspiration majeure, où les reliefs, les matières et les gestes artisanaux entrent en résonance avec une création exigeante, fidèle à l’héritage du caftan marocain.

Cette édition s’inscrit par ailleurs dans un contexte particulier de célébration du caftan marocain, récemment reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, à l’issue d’un travail de fond mené par le Royaume en faveur de la préservation et de la transmission de ce savoir-faire emblématique.

Le Grand Défilé Caftan 2026 a, dans ce cadre, suscité un intérêt particulièrement soutenu de la part des designers, confirmant l’attachement constant de la scène mode marocaine à cet événement fondateur.

L’organisation salue la richesse des propositions reçues, la qualité des écritures et la diversité des approches créatives, reflet d’un écosystème structuré et dynamique, porté par des signatures dont les parcours s’inscrivent pleinement dans la continuité et l’évolution du caftan marocain.

Une sélection d’exception pour incarner l’esprit de l’Atlas



Pour cette 26ᵉ édition, 13 designers ont été retenus à l’issue d’un processus de sélection attentif, fondé sur la singularité des visions, la justesse de l’interprétation du thème et la capacité à traduire l’esprit de Souffle de l’Atlas à travers des écritures créatives ancrées dans le savoir-faire séculaire du caftan marocain.

Les designers participants, présentés par ordre alphabétique, sont :

Selma Benomar

Myriam Bouafi

Mouad Chafai

Zainab Fatihi Aderrab

Zineb Ghazali

Sara Hilali

Mao Lakhdar

Hind Lamtiri

Houda Larini

Asmaa Naji

Selma Senaoui

Amal Soussi Aouad

Imane Tadlaoui

À travers leurs collections, ces designers proposeront une lecture plurielle de l’Atlas, conjuguant héritage textile, maîtrise artisanale et libertés créatives, dans un dialogue constant entre transmission et expression.

Caftan Week 2026 : une programmation immersive et plurielle



Outre le très attendu Grand Défilé Caftan, point culminant de cette édition, Caftan Week 2026 déploiera une programmation riche et multi-formats à travers la ville de Marrakech. Expositions, masterclass, rencontres et temps d’échange viendront rythmer ces journées placées sous le signe de la transmission, de la créativité et du rayonnement du caftan marocain.

Le Défilé Caftan 2026, prévu le 9 mai, réunira designers, personnalités, médias et public passionné autour de collections inédites, conçues spécialement pour cette édition.

Dans le prolongement d’une édition 2025 marquante



L’édition anniversaire Caftan Week 2025, placée sous le thème « Sahara, héritage en couture », a rencontré un succès remarquable, confirmant la place singulière de Caftan Week comme plateforme culturelle et créative de premier plan, tant sur la scène nationale qu’internationale.