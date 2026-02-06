Maroc

Météo Maroc: Chefchaouen, Tanger… Les hauteurs de pluies en 24h

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)6 février 2026 - 13:33
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres (mm) au cours des dernières 24 heures par la Direction de la météorologie nationale:

– Chefchaouen: 49

– Tanger: 31

– Tanger-Port: 28

– Ifrane: 21

– Salé: 14

– Tétouan: 12

– Meknès: 11

– Taza et Fès: 10

– Casablanca: 09

– Rabat et El Jadida: 08

– Larache et Béni Mellal: 07

– Mohammadia et Kénitra: 05

– Nouaceur, Khouribga et Inezgane: 04

– Sidi Slimane, Tit Mellil et Benslimane: 03

– Tiznit, Taroudant, Settat, Oujda, Marrakech et Agadir: 02

– Essaouira: 01.

