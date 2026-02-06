Maroc
Météo Maroc: Chefchaouen, Tanger… Les hauteurs de pluies en 24h
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres (mm) au cours des dernières 24 heures par la Direction de la météorologie nationale:
– Chefchaouen: 49
– Tanger: 31
– Tanger-Port: 28
– Ifrane: 21
– Salé: 14
– Tétouan: 12
– Meknès: 11
– Taza et Fès: 10
– Casablanca: 09
– Rabat et El Jadida: 08
– Larache et Béni Mellal: 07
– Mohammadia et Kénitra: 05
– Nouaceur, Khouribga et Inezgane: 04
– Sidi Slimane, Tit Mellil et Benslimane: 03
– Tiznit, Taroudant, Settat, Oujda, Marrakech et Agadir: 02
– Essaouira: 01.
S.L.