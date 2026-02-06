Nouvelle alerte météo au Maroc: fortes pluies et rafales de vent à partir de ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

De fortes pluies, des averses orageuses avec risque de grêle et de fortes rafales de vent sont prévues, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des pluies fortes et des averses orageuses avec risque de grêle (30 à 40 mm) sont attendues de vendredi à 12h00 à samedi à 06h00 dans les provinces de Sefrou, Ouezzane, Tetouan, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Al Hoceima, Taounate, Taza, Chefchaouen et Larache, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De samedi à 12h00 à dimanche à 06h00, le même phénomène avec une pluviométrie allant de 40 à 70 mm concernera, les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Kénitra, Ouezzane, Tétouan et Larache et de 30 à 40 mm les provinces de Tanger-Assilah, M’Diq-Fnideq, Sidi Slimane, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Mediouna, Khémisset, Taza, Khénifra, Sidi Kacem, Salé, Moulay Yaâcoub, Fahs-Anjra, Mohammedia, Nouaceur, Rabat, Skhirat-Témara, El Jadida, Béni Mellal, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Fès, Sefrou et Taounate.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) sont prévues ce vendredi de 12h00 à 20h00 à Boulemane, Sefrou, Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Taza, Guercif, Tanger-Assilah, Ifrane, Oujda-Angad, Taourirt, Tinghir, Al Haouz, Midelt, Berkane, Tétouan, Driouch, Figuig, Jerada, M’Diq-Fnideq, Nador, Tata, Ouarzazate, Taroudant, Tiznit et Larache.

Samedi, de 06h00 à 23h00, ce même phénomène touchera les provinces de Oujda-Angad, Fahs-Anjra, Midelt, Boulemane, Tanger-Assilah, Larache, Kénitra, Berkane, Driouch, Nador, Al Hoceima, Chefchaouen, Tétouan, M’Diq-Fnideq, Ouarzazate, Tinghir, Taourirt, El Hajeb, Ifrane, Sefrou, Figuig, Jerada, Guercif et Taza.

En outre, ces mêmes rafales de vent sont prévues samedi de 15h00 à 23h00 dans les provinces de Benslimane, Berrechid, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Casablanca, Mediouna, Mohammedia, El Jadida et Nouaceur.

