TAMWILCOM lance le nouvel espace d’accueil du Centre d’Affaires de Rabat

TAMWILCOM a procédé au lancement officiel du nouvel espace d’accueil du Centre d’Affaires de Rabat, lors d’un événement organisé le jeudi 05 février et réunissant ses partenaires bancaires et institutionnels de la région Rabat-Salé-Kénitra.

Conçu comme un espace dédié à l’accueil, à l’échange et à la concertation, ce nouvel environnement s’inscrit dans la volonté de TAMWILCOM de renforcer sa proximité avec l’écosystème régional et de fluidifier les interactions avec ses partenaires.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie de régionalisation de TAMWILCOM, qui repose sur un maillage territorial renforcé à travers 10 Centres d’Affaires régionaux déployés à l’échelle du Royaume, véritables relais de proximité au service des partenaires.

À travers le lancement de ce nouvel espace d’accueil, TAMWILCOM réaffirme son ambition de faire du Centre d’Affaires de Rabat un véritable relais régional, au service d’un accompagnement de proximité, efficace et coordonné, contribuant durablement au développement économique régional et au soutien des TPME.

S.L.