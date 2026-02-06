Le FICAM® est de retour pour sa 24ème édition

Le Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM®) annonce la tenue de sa 24ᵉ édition, qui se déroulera du 15 au 20 mai 2026 à Meknès.

Organisé par la Fondation Aïcha, en partenariat avec l’Institut français du Maroc à Meknès, le FICAM® confirme, année après année, son rôle de rendez-vous incontournable du cinéma d’animation au Maroc et sur le continent africain.

Après une édition 2025 placée sous le thème « Animation et Jeu vidéo », qui a connu un important succès public avec plus de 23 000 festivaliers, le FICAM® poursuit son exploration des territoires de création contemporains en mettant cette année à l’honneur celles et ceux qui façonnent l’avenir du secteur.

« La jeunesse fait son cinéma d’animation »

À travers cette thématique, le FICAM® réaffirme sa mission fondatrice : accompagner, former et révéler la jeune création marocaine dans les métiers du cinéma d’animation. Depuis sa création, le festival s’engage activement dans la formation, la médiation culturelle et le partage de savoir-faire, en offrant aux jeunes talents des espaces d’apprentissage, de rencontre et de professionnalisation aux côtés d’experts marocains et internationaux.

Projections, ateliers, master classes, rencontres et échanges professionnels constituent autant de leviers pour nourrir la créativité, stimuler les vocations et renforcer l’écosystème national de l’animation.

L’éducation à l’image au cœur du FICAM®

Le volet scolaire demeure un axe central du festival. Fidèle à son engagement en faveur de l’éducation à l’image, le FICAM® proposera une programmation pédagogique dédiée, articulée autour de la projection de films à vocation éducative et de nombreux ateliers de sensibilisation et de pratique.

Ces actions se tiendront notamment à l’Institut français de Meknès, permettant à un large public scolaire, ( 6000 élèves accueillis lors de la dernière édition), de découvrir le langage du cinéma d’animation et de développer un regard critique et créatif sur l’image.

La 5ᵉ édition du Forum des Métiers du Film d’Animation

Temps fort du FICAM®, le Forum des Métiers du Film d’Animation tiendra sa 5ᵉ édition du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2026.

Cette édition sera consacrée à une problématique essentielle pour l’avenir du secteur :

« La relation formation – emploi dans les métiers du cinéma d’animation ».

Le Forum a pour ambition de créer un espace de marché, de synergie et d’opportunités, en favorisant les rencontres entre jeunes talents, studios marocains, réalisateurs, producteurs, formateurs et institutions. Il s’inscrit dans une dynamique de structuration du secteur, d’encouragement à la production locale et de circulation des idées et des compétences, au Maroc comme à l’international.

FICAM Maroc : un rayonnement national

En parallèle du festival, FICAM Maroc se déploiera du 13 au 23 mai 2026 à travers le réseau des Instituts français du Maroc, prolongeant l’expérience au-delà de Meknès et affirmant la volonté du FICAM® de démocratiser l’accès au cinéma d’animation à l’échelle nationale. Cette initiative renforce le lien avec les territoires et contribue à ancrer durablement la culture de l’animation auprès des jeunes publics.

Le programme détaillé de la 24ᵉ édition sera dévoilé prochainement.

Le FICAM® donne d’ores et déjà rendez-vous en mai 2026 pour célébrer une jeunesse créative, audacieuse et résolument tournée vers l’avenir du cinéma d’animation.

S.L.