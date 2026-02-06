Ramadan 2026: 320 membres de la Fondation Hassan II pour accompagner les MRE

La Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’ Etranger procède à l’envoi d’une délégation de 320 membres, pour assurer l’accompagnement religieux et spirituel des Marocains dans les pays d’accueil tout au long du mois de Ramadan. Le départ de cette délégation débutera le 16 février 2026.

La délégation se compose de 39 professeurs universitaires, 50 prédicateurs détenteurs d’un doctorat, 60 prêcheurs titulaires d’un master, 75 prêcheurs titulaires d’une licence, 66 prédicateurs dont le rôle est d’assurer à la fois les prêches et de diriger les prières des Tarawih, ainsi que 30 imams chargés de diriger les prières des Tarawih.

Les membres de cette délégation seront répartis, en fonction des besoins des Marocains résidant à l’étranger, comme suit : 82 en France, 51 en Allemagne, 35 aux Pays-Bas, 51 en Espagne, 26 en Italie, 42 en Belgique, 14 au Canada, 6 aux États-Unis, 5 en Suède, 3 en Angleterre et un membre dans chacun des pays suivants : Hongrie, Norvège, Autriche, Finlande et Islande.

Depuis 1992, la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger assure un accompagnement religieux de qualité et de proximité au profit des Marocains Résidant à l’Étranger, fondé sur les constantes religieuses du Royaume du Maroc durant le mois de Ramadan qui revêt une portée religieuse, sociale et symbolique majeure, tout en contribuant à la diffusion d’un message de paix, de solidarité et de cohésion sociale, en harmonie avec les principes du vivre-ensemble.

S.L.