Ramadan 2026: 2M dévoile sa grille de programmes

Par LeSiteinfo avec MAP

La chaîne de télévision 2M a dévoilé sa grille de programmes pour le mois sacré de Ramadan 2026, proposant le meilleur de la production nationale pour rassembler l’ensemble des Marocains.

Humour, séries inédites, Téléfilms, émissions culinaires et programmes religieux: 2M promet au menu de ce mois sacré, une grille de programmes, conçue pour accompagner les téléspectateurs tout au long du Ramadan, à travers des œuvres inédites mêlant fiction, divertissement et rendez-vous familiaux, portées par le savoir-faire de professionnels marocains, indique la chaîne dans un communiqué.

« 2M réaffirme sa mission de service public en proposant une programmation pensée pour rassembler l’ensemble des Marocains autour de productions nationales de qualité. Cette grille s’inscrit dans l’esprit de partage et de convivialité qui caractérise le mois de Ramadan. Elle traduit également l’engagement constant de la chaîne en faveur de la valorisation du savoir-faire et de la créativité des professionnels marocains, en plaçant la production nationale au cœur de l’offre audiovisuelle », a déclaré le Directeur Général de 2M, Salim Cheikh, cité par le communiqué.

Tranche Ftour

Chaque jour à 18h25, les Marocains savoureront la rupture du jeûne en compagnie de « Yawmiyat Mahjouba wa Tibariya », une capsule humoristique qui fait revivre deux personnages emblématiques de « Jouj Wjouh ». Réalisé par Mourad El Khaoudi, il promet des moments hilarants grâce à son casting composé de Dounia Boutazout, Sahar Seddiki, Tarik Boukhari et autres comédiens talentueux.

Dans la nouveauté, mais aussi dans la continuité : la programmation inclut la très attendue saison 3 de « Bnate Lalla Mennana » que le public suivra chaque jour à 18H40. Vingt ans après les événements de la saison 2, la famille de Lalla Mennana se retrouve à Chefchaouen pour une nouvelle étape de son histoire. Réalisée par Chaouki El Oufir, la série conserve le même casting de prestige, à savoir Saadia Azgoune, Samia Akarriou, Nora Skalli, Saadia Ladib, Narjiss El Hellak, Adil Abatorab, Driss Roukh, Yassine Ahejjam et Abdellah Didane.

Place ensuite, à 19H25, à une nouvelle production qui ne manquera pas de captiver : « Hikayate Chama ». Chama se distingue par son talent de conteuse qui la conduit à intégrer l’assemblée du Hakem, une ascension qui attise jalousies et complots. Signé Brahim Chkiri, la série est interprétée par Boutayna El Yaagoubi, Kamal Cadimi, Abdelhak Belmjahed, Jaouad Alami, Abdeslam Bouhcini et d’autres acteurs de talent.

S’en suivra le feuilleton turc à succès « Hadik Hyati ». Déjà très suivi par le public marocain pour son intensité émotionnelle et son suspense, le feuilleton, habituellement diffusé à 19h30 s’adapte au mois sacré et sera programmé à 20h10, clôturant ainsi la tranche Ftour.

Programmes des soirées

En soirée, 2M propose une programmation diversifiée tout au long de la semaine, dès 21h45.

Chaque lundi, les téléspectateurs auront rendez-vous avec « Al Berrani », un série dramatique signée Driss Roukh. Elle promet de tenir les téléspectateurs en haleine, notamment avec un casting très relevé : Abdelilah Rachid, Hind Saadidi, Rabab Gouyd, Hassna Moumni et Hamid Basket, entre autres grands noms du petit écran.

Les mardis à la même heure, place aux derniers primes de « Ahssan Pâtissier Célébrités ». Le public pourra ainsi revivre ces primes à succès, associant compétition gourmande et moments de convivialité. Les téléfilms de cette année seront diffusés chaque mercredi à 21H45. Les téléspectateurs auront droit à une sélection d’œuvres aux registres variés que sont « Al Warta », « Mamat », « Mimi w L’Bac », « Chahr L’3assal » et « Ould Nass ».

Les jeudis à 21H45 également, rendez-vous avec « Lilli Touil », une série qui jette la lumière sur le monde des médias et de la célébrité. Meriem, stagiaire au sein d’une nouvelle web TV, accepte d’infiltrer le monde des influenceurs pour enquêter sur les coulisses d’un système qui n’a pas livré tous ses secrets. Réalisée par Alaa Akaaboune, « Lilli Touil » est interprétée par Salma Salaheddine, Ayoub Gretaa, Maria Lalouaz, Mourad Hmimou, Nasser Akbab et Abdelilah Ajil.

Samedi à la même heure, « Aire de repos » sera de retour. Taliss, entouré de la bande Humouraji, reçoit des célébrités de tous horizons pour des instants de partage sous le signe de l’humour et de la spontanéité.

Le dimanche, place à la mini-série humoristique « Ba Lahbib ». Forte d’un casting étoilé composé de Abdellah Ferkous, Fatima Ouchay, Hassan Foulane, Hasnaa Moumni, Hamza Filali, Zouhir Zair, Souilah et réalisée par Younes Reggab, « Ba Lahbib » raconte les aventures de Saleh, un père très intrusif qui s’immisce dans les vies de couples de ses enfants.

Une grille quotidienne spéciale Ramadan

D’autres productions inédites viendront renforcer la programmation de 2M à différents horaires. Ainsi, rendez-vous est pris avec la série d’animation « Marocains du ciel », du lundi au vendredi à 16H20, qui raconte l’histoire de deux personnalités marocaines qui ont rêvé de voler : Touria Chaoui et Abbas Ibn Fernas.

Les émissions culinaires seront en bonne place avec « Chef f Darou ». Chaque jour à 16H50, Leïla Chouay ouvre les portes des cuisines de chefs marocains pour partager des recettes du quotidien et des astuces simples à reproduire.

Côté émissions religieuses, les téléspectateurs retrouveront « Al Islam Amal wa Soulouk », chaque jour à 13H15, un rendez-vous spirituel qui met en avant les valeurs de l’islam à travers le comportement, l’éthique et les principes du vivre-ensemble, ainsi que « Mawahib Attajwid », chaque vendredi à 13H50, un concours mettant à l’honneur les talents du tajwid et l’excellence dans la récitation du Saint Coran.

Cette année encore, 2M a conçu une programmation Ramadanesque fédératrice, où les créations marocaines occupent une place centrale, portées par des artistes reconnus et de nouvelles signatures.

Pensée comme une expérience collective, cette offre dépasse le cadre de l’écran télévisé pour s’étendre aux plateformes digitales de la chaîne, permettant au public de vivre pleinement les temps forts du mois sacré, où qu’il se trouve.

S.L.