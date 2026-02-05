Chef Kimo tire sa révérence à l’âge de 57 ans

Kamal Laâbi, connu du grand public sous le nom de « Kimo », est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, à la suite d’une crise cardiaque.

La sœur du défunt a annoncé la triste nouvelle dans une publication sur les réseaux sociaux, ce qui a choqué la Toile. De nombreux internautes ont d’ailleurs exprimé leur chagrin et tenu à présenter les condoléances aux proches et amis du chef cuisinier.

Originaire de la ville de Fès, Kamal Laâbi, âgé de 57 ans, s’était imposé au fil des années comme l’une des figures emblématiques de la cuisine marocaine. Porté par une forte présence médiatique et une activité soutenue sur les plateformes numériques, il avait su toucher un large public et fédérer une importante communauté de passionnés.

Sa disparition représente ainsi une perte majeure pour la scène culinaire nationale, qu’il a profondément marquée par son talent, son savoir-faire et son engagement constant en faveur de la gastronomie marocaine.

