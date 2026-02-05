Inondations à Ksar El Kébir: des centaines de sinistrés hébergés à Tanger

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans le cadre de l’opération d’hébergement des personnes affectées par les inondations ayant touché la ville de Ksar El Kébir, le Centre national d’estivage à la forêt diplomatique de Tanger accueille, depuis mardi, des centaines de sinistrés.

Le centre, dont la capacité d’accueil atteint 600 personnes et situé à proximité du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI, a reçu quelque 400 personnes originaires de Ksar El Kébir, évacuées des quartiers et zones menacés par la montée des eaux de l’oued Loukkos.

La MAP a constaté l’ampleur des efforts déployés par les autorités locales, les forces de sûreté, le Croissant-Rouge marocain et l’ensemble des intervenants, pour organiser l’opération d’hébergement dans de bonnes conditions et dispenser les aides nécessaires et urgentes.

Doté d’infrastructures adéquates et de haut niveau, le centre a été aménagé en deux pavillons: l’un réservé aux femmes et aux enfants, l’autre aux hommes, tous deux équipés de l’ensemble des moyens nécessaires pour garantir le confort et un hébergement digne aux sinistrés.

Depuis leur arrivée hier, et malgré les fortes précipitations également enregistrées à Tanger, les personnes hébergées bénéficient de toutes les prestations nécessaires, notamment la nourriture, les vêtements, les couvertures, les médicaments ainsi que les premiers secours en cas de besoin.

Le centre dispose également d’autres espaces, dont un dépôt où sont préparés, selon les besoins, les articles distribués, tels que les couvertures, les vêtements et l’ensemble des équipements nécessaires aux familles installées sur place.

Un centre de santé et une pharmacie ont aussi été mis à la disposition des sinistrés, tous deux équipés du matériel médical requis et de différents types de médicaments, avec un suivi particulier des cas de maladies, notamment chez les personnes souffrant de pathologies chroniques.

Dans ce sens, le coordinateur régional des secours et des urgences du Croissant-Rouge marocain dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Ajbari, a indiqué que la présence du Croissant-Rouge au sein du centre s’inscrit dans ses missions fondamentales d’appui aux autorités publiques, sanitaires et militaires en situation d’urgence.

Il a également souligné, dans une déclaration à la MAP, les efforts considérables déployés par les équipes pour alléger la charge psychologique des personnes affectées, ajoutant que le centre d’accueil dispose d’un centre médical avancé dédié aux interventions médicales et aux premiers secours.

Les interventions simples sont assurées au sein même du centre, tandis que les cas complexes sont transférés vers les hôpitaux en étroite coordination avec les autorités sanitaires, a-t-il expliqué, notant que le Croissant-Rouge marocain dispose de secouristes hautement qualifiés dans le domaine de la gestion des catastrophes et des risques en général.

Il a, par ailleurs, salué les efforts soutenus des autorités publiques visant à réunir toutes les conditions adéquates pour l’accueil des sinistrés, et à mobiliser l’ensemble des moyens logistiques et humains nécessaires pour préserver la dignité des personnes touchées.

Pour leur part, plusieurs sinistrés de différentes tranches d’âge ont exprimé, dans des déclarations recueillies par la MAP, leur satisfaction quant aux bonnes conditions mises à leur disposition au sein de ce centre, saluant les efforts des autorités locales et de l’ensemble des intervenants pour leur garantir des conditions de vie dignes, en attendant la stabilisation des conditions climatiques et le retour à la normale à Ksar El Kébir.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’approche solidaire adoptée par les autorités pour faire face aux répercussions de cette situation climatique exceptionnelle et atténuer les souffrances des populations touchées à Ksar El Kébir.

Il est à noter que l’opération d’évacuation des habitants de la ville de Ksar El Kébir se poursuit de manière soutenue vers des villes et zones sûres situées hors du bassin du Loukkos, notamment Fnideq, Larache et Tanger.

S.L.