Maroc
A la Une

Nouvelle alerte météo: de fortes pluies attendues ce jeudi, les villes concernées

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)5 février 2026 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses et de fortes pluies et rafales de vent sont prévues, jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies et averses (50 à 90 mm) sont attendues, jeudi de 00H00 à 23h00 à Chefchaouen et Tétouan, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Durant la même période, le même phénomène (30-50 mm) devrait toucher les provinces de Larache, Al Hoceima, Fahs-Anjra et M’Diq-Fnideq et entre 20 et 30 mm seront enregistrées à Tanger-Assilah, Taounate, Taza et Ouazzane.

Aussi, de fortes rafales de vent (75 à 90 km/h) sont prévues jeudi de 00h00 à 23h00 dans les provinces de Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Assilah, Tetouan, M’Diq-Fnideq, Taroudant, Ouarzazate, Midelt, Kénitra, Berkane, Driouch, Figuig, Nador, Oujda-Angad, El Jadida, Safi, Sidi Bennour, El Hajeb, Ifrane, Boulemane, Sefrou, Al Hoceima, Guercif, Taouante, Taza, Chefchaouen et Taourirt.

S.L.



Coupe Davis, Djokovic, Alcaraz… les confidences de Hicham Arazi (VIDEO)
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)5 février 2026 - 09:00






Bouton retour en haut de la page