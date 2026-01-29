Reprise partielle du trafic maritime à Algésiras après les intempéries

Par LeSiteinfo avec MAP

Le trafic maritime au port espagnol d’Algésiras (Cadix) a repris partiellement, jeudi, après deux jours d’interruption dus aux conditions météorologiques défavorables ayant affecté la province de Cadix, ont indiqué les autorités portuaires de la baie d’Algésiras.

Les liaisons maritimes au départ d’Algésiras vers le port de Tanger ont été rétablies, tandis que les traversées au départ du port de Tarifa vers la même destination demeurent annulées en raison du mauvais temps persistant dans la zone, précise la même source.

Les autorités portuaires ont relevé que certaines restrictions restent en vigueur à Algésiras, notamment la recommandation d’éviter la circulation des véhicules non liés à l’activité portuaire.

La reprise concerne également l’activité des navires des terminaux à conteneurs, les manœuvres restant soumises à l’évaluation des pilotes de service.

Cette reprise intervient après l’annulation de plusieurs traversées et la mise en place de restrictions d’accès aux camions, alors qu’environ 2.800 véhicules étaient immobilisés dans les zones de stationnement du port en raison des vents violents et de la forte houle dans le détroit de Gibraltar.

Selon l’Agence météorologique espagnole (Aemet), une alerte orange pour fortes pluies a été déclenchée dans la région de Grazalema, dans la province de Cadix, de 10 h 00 à minuit, avec des précipitations pouvant atteindre 20 litres par mètre carré en une heure et 80 litres par mètre carré en douze heures.

Une alerte jaune pour forte houle est également en vigueur sur le littoral et dans le détroit, avec des vents d’ouest et de sud-ouest pouvant atteindre 61 km/h (force 7) et une mer pouvant atteindre quatre mètres.