Grâce à la DGSN, la police espagnole intercepte 11 tonnes de haschich

Par LeSiteinfo avec MAP

La Police nationale espagnole a annoncé, mardi, la saisie de plus de 11 tonnes de haschich lors de deux opérations distinctes menées en moins d’une semaine à Málaga et Algésiras (sud de l’Espagne), grâce à l’étroite collaboration avec la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) du Maroc.

Ces opérations, placées sous la supervision du Parquet spécial antidrogue de l’Audience nationale et celui du Campo de Gibraltar, ont permis le démantèlement d’une organisation criminelle opérant entre l’Espagne et le Maroc et l’interpellation de dix personnes, toutes placées en détention provisoire, indique la police espagnole dans un communiqué.

La première opération, réalisée le 5 septembre, a permis d’intercepter à Málaga une fourgonnette débarquée au port de Tanger, transportant 1,8 tonne de haschich dissimulée dans des meubles et des doubles fonds. Quatre individus ont été arrêtés et la saisie a porté également sur plus de 14.000 euros, quatre véhicules et huit téléphones portables.

Le 10 septembre, un camion frigorifique en provenance d’Algésiras a été intercepté à Málaga avec 9,3 tonnes de haschich dissimulées parmi des palettes de melons. Le camion, sa remorque et deux véhicules d’escorte ont été saisis et six personnes interpellées.

L’enquête avait été ouverte en juillet dernier, à la faveur de l’échange d’informations entre la DGSN et la Police nationale espagnole, permettant d’identifier cette organisation criminelle et de préparer les dispositifs d’interception, conclut le communiqué.