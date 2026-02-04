Ksar El Kébir: la Ligue des Spécialistes de la Santé Psychique et Mentale met en place une cellule d’écoute à distance

Suite aux événements récents survenus à Ksar El Kbir, la Ligue annonce la mise en place d’une cellule d’écoute psychologique à distance, destinée à offrir un espace d’accueil, d’écoute et de soutien aux

personnes affectées par ces circonstances.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de solidarité, de prévention et de prise en charge psychologique de première intention. La cellule d’écoute sera assurée par des professionnels et bénévoles qualifiés, mobilisés afin de répondre aux besoins de soutien psychologique exprimés.

La cellule d’écoute vise notamment à :

 Offrir une écoute bienveillante et confidentielle

 Apporter un soutien psychologique immédiat

 Orienter, si nécessaire, vers des dispositifs de prise en charge adaptés

Dans ce cadre, une liste de numéros de téléphone dédiés a été constituée, permettant aux personnes concernées de contacter directement la cellule d’écoute et de bénéficier d’un espace d’accueil, d’écoute et de soutien psychologique, dans le respect de la confidentialité et de l’éthique professionnelle.

Coordinateur de la Cellule : Pr. Hicham LAAFOU – 0661836753

Voici la liste des Membres de la cellule d’écoute: