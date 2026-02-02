Intempéries en Espagne: nouvelle suspension des liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger

Par LeSiteinfo avec MAP

Le port espagnol de Tarifa a de nouveau suspendu, lundi, ses connexions maritimes avec Tanger, en raison de la dégradation des conditions météorologiques dans le détroit de Gibraltar, ont indiqué les autorités portuaires de la baie d’Algésiras.

Cette décision intervient alors que les intempéries continuent de perturber le trafic maritime dans la région. À Algésiras, l’Autorité portuaire de la baie d’Algésiras maintient les restrictions d’accès au port pour les camions à destination de Tanger Med, tout en autorisant le passage des terminaux à conteneurs.

Selon la même source, les liaisons maritimes par ferry entre Algésiras et le nord de l’Afrique demeurent opérationnelles à ce stade, malgré des conditions de navigation difficiles.

Le président de l’Autorité portuaire, Gerardo Landaluce, a qualifié la situation de « circonstances absolument exceptionnelles », soulignant le caractère inhabituel de la persistance des perturbations météorologiques affectant l’activité portuaire dans le détroit.

Depuis la reprise partielle du trafic maritime jeudi dernier jusqu’à dimanche, près de 3.000 camions ont embarqué à destination de Tanger, auxquels s’ajoute un volume similaire dans le sens inverse, tandis qu’environ 2.000 unités ont accédé aux terminaux à conteneurs, selon des données officielles.

Face à cette situation exceptionnelle, le responsable portuaire a indiqué que la gestion des flux repose sur une coordination étroite entre les différents intervenants, tout en évoquant la nécessité d’envisager, à l’avenir, des solutions logistiques complémentaires pour mieux absorber ce type de trafic.

S.L.