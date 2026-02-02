Tanger, Tétouan, Larache… Suspension des cours après l’alerte météo

Par LeSiteinfo avec MAP

Les directions provinciales de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont annoncé, dimanche, la suspension temporaire des cours la semaine prochaine, en raison des perturbations climatiques attendues.

Ainsi, la direction provinciale de l’Éducation nationale de la préfecture de Tanger-Assilah a indiqué que, conformément à la note ministérielle n° 2663, et suite au bulletin d’alerte ainsi qu’aux recommandations de la cellule provinciale de veille, il a été décidé, en coordination avec les autorités locales et afin de garantir la sécurité des élèves ainsi que du personnel éducatif et administratif, de suspendre exceptionnellement les cours dans tous les établissements scolaires publics et privés de la préfecture le 2 février, notant que la situation pourra être réévaluée en fonction de l’évolution des conditions météorologiques.

Pour la direction provinciale de Tétouan, elle a souligné que, compte tenu du bulletin d’alerte annonçant des pluies intenses, de l’état des oueds dans la province et de son relief montagneux, et en application des recommandations de la cellule provinciale de veille, les cours dans les établissements scolaires publics et privés de la province seront suspendus le 2 février.

Quant à la direction provinciale d’Al Hoceima, elle a également décidé de suspendre temporairement les cours le 2 février, dans le cadre de mesures proactives visant à garantir la sécurité des élèves, du personnel éducatif et administratif, ainsi que de l’ensemble des usagers des établissements scolaires et des internats.

Dans la province de Larache, les cours seront suspendus, du 2 au 7 février, dans tous les établissements scolaires publics et privés de la commune de Ksar El Kébir, avec activation de l’enseignement à distance pour rattraper les séances affectées par cette décision.

La direction provinciale de Chefchaouen a, pour sa part, décidé de suspendre les cours, les 2 et 3 février, dans tous les établissements scolaires publics et privés de la province, afin de préserver la sécurité des élèves, du personnel éducatif et des usagers, précisant que la situation sera actualisée en fonction de l’évolution des conditions météorologiques.

Dans la province d’Ouezzane, la direction provinciale de l’Éducation nationale a indiqué que, en raison des perturbations climatiques prévues au Maroc, et suite à la montée des eaux de plusieurs oueds et cours d’eau dans la province, et en application des recommandations de la cellule provinciale de veille, les cours seront suspendus, les 2 et 3 février, dans tous les établissements scolaires en milieu rural de la province.

Dans la préfecture de M’diq-Fnideq, la direction provinciale a décidé de suspendre temporairement les cours, le 2 février, dans les établissements des communes d’Alleyine et de Belyounech, ainsi que, de manière exceptionnelle, à l’école Abou Bakr Seddik et au lycée Al Massira Al Khadra dans le quartier Bouzghal à M’diq, et à l’école Tarik Ibn Ziyad dans la commune de Fnideq, soulignant qu’elle suivra de près l’évolution de la situation météorologique, en coordination continue avec les cellules de veille, pour prendre toutes les mesures proactives nécessaires, afin de garantir la sécurité des élèves et du personnel éducatif et administratif.

Dans la province de Fahs-Anjra, la direction provinciale a exhorté les directeurs d’établissements d’enseignement à prendre toutes les mesures proactives décidées par les cellules locales de veille concernant la suspension temporaire ou non des cours, les 2 et 3 février, en coordination avec les autorités locales, les associations de parents d’élèves et l’ensemble des partenaires.