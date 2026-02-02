Gérald Darmanin, le ministre français de la Justice, attendu ce lundi au Maroc

Gérald Darmanin, le ministre français de la Justice, effectue une visite officielle de haut niveau au Maroc les lundi 2 et mardi 3 février 2026, dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire entre Paris et Rabat.

Lors de ce déplacement officiel, les échanges porteront sur la lutte contre le narcotrafic, le renforcement de l’entraide pénale internationale et les enjeux liés à l’arbitrage international, un domaine en pleine expansion dans les relations économiques euro-méditerranéennes.

Gérald Darmanin participera d’ailleurs, à Casablanca, à une conférence consacrée à l’arbitrage international, soulignant le rôle croissant du Maroc comme plateforme régionale de règlement des différends juridiques et commerciaux.

À travers ce déplacement, les deux pays confirment leur ambition commune de renforcer la coopération judiciaire face aux défis transnationaux, tout en ouvrant de nouvelles perspectives en matière de gouvernance juridique et de sécurité régionale.