Inondations à Ksar El Kébir: l’évacuation des habitants se poursuit

Par LeSiteinfo avec MAP

Un certain nombre d’habitants de Ksar El Kébir ont choisi de quitter provisoirement leurs domiciles, en prévision d’une nouvelle montée des eaux de l’oued Loukkos, suite aux fortes précipitations attendues à partir de lundi, susceptibles de provoquer l’inondation de plusieurs quartiers de la ville.

Afin d’accompagner cette opération, les autorités locales déploient des efforts importants pour assister les habitants des zones exposées au risque d’inondations et faciliter leur déplacement vers des lieux sûrs, à l’intérieur ou à l’extérieur de la ville.

Dans ce sens, plus de 70 bus ont été mobilisés pour assurer le transport des citoyens souhaitant se rendre dans des villes voisines, dans l’attente de l’amélioration de cette situation météorologique exceptionnelle, qui a lourdement impacté le rythme de la vie quotidienne dans la ville, notamment en raison de l’inondation de plusieurs quartiers et des perturbations enregistrées au niveau des réseaux de distribution d’électricité et d’eau potable.

Dans des déclarations recueillies par la MAP, plusieurs citoyens ont indiqué que cette initiative est intervenue à point nommé pour répondre à un besoin pressant de nombreuses familles, ayant trouvé refuge auprès de proches ou de connaissances dans des villes voisines.

Ils ont souligné que cette opération leur permettra de se déplacer vers des zones sûres dans de bonnes conditions, d’autant plus que des bulletins d’alerte annoncent la poursuite des perturbations climatiques durant la semaine prochaine, et que la circulation vers et depuis Ksar El Kébir a été affectée sur plusieurs axes routiers en raison de la montée des eaux.

À cet égard, le ministère de l’Équipement et de l’Eau avait annoncé, samedi, l’interruption temporaire de la circulation sur la RN1 reliant Souk Larbaa et Ksar El Kébir au niveau de l’entrée sud de la ville de Ksar El Kébir et la Route régionale N° 410 (voie express) reliant Larache et Ksar El Kébir au niveau de l’entrée ouest de la ville de Ksar El Kébir.

Selon le ministère, cette interruption temporaire de la circulation résulte de la montée des eaux de l’Oued Loukkos, qui a entraîné la submersion de la chaussée des routes précitées.

Par ailleurs, la commune de Ksar El Kébir a annoncé, samedi, que dans le cadre des mesures exceptionnelles prises pour faire face à la situation que connaît la ville, en raison des inondations et de la montée du niveau des eaux, les autorités concernées ont coordonné avec l’Office national des chemins de fer (ONCF), afin d’assurer le transport des citoyens vers des villes sûres, soulignant que cette mesure vise à “préserver la sécurité de la population et à faciliter ses déplacements dans ces circonstances exceptionnelles”.

De fait, plusieurs familles ont saisi cette opportunité pour rejoindre des villes voisines, par mesure de sécurité, en attendant le passage des perturbations climatiques prévues la semaine prochaine, susceptibles d’entraîner des apports hydriques importants au niveau de l’oued Loukkos et de provoquer l’inondation de plusieurs zones de la ville de Ksar El Kébir.

La Direction générale de la météorologie (DGM) a émis, dimanche, un bulletin d’alerte actualisé, mettant en garde contre de fortes pluies accompagnées d’averses orageuses, prévues à partir de lundi jusqu’à la mi-journée de mardi, avec des cumuls compris entre 50 et 80 mm dans plusieurs provinces relevant du bassin hydraulique du Loukkos, notamment Ouezzane, Chefchaouen et Larache, ce qui laisse présager une nouvelle hausse des eaux de l’oued, sachant que le barrage Oued El Makhazine affiche un taux de remplissage de 100%.

S.L