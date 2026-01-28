Classement militaire mondial : le Maroc gagne des places

Le Maroc se classe 56ᵉ sur 145 pays dans le classement 2026 de Global Firepower des puissances militaires mondiales, avec un score PwrIndx de 1,0368. Pour rappel, le score idéal est de 0,000 : plus il est bas, plus la puissance militaire est élevée.

Le Royaume affiche une progression notable ces dernières années. Il était 59ᵉ en 2025 et 61ᵉ en 2024, gagnant ainsi trois places par rapport à l’an dernier et cinq depuis 2024, confirmant une dynamique ascendante.

Au sommet du classement mondial, les États-Unis conservent la première place avec un score PwrIndx de 0,0741, devant la Russie (0,0791), la Chine (0,0919) et l’Inde (0,1346).

À l’échelle africaine, le Maroc gagne également du terrain, passant de la 7ᵉ à la 6ᵉ place et renforçant sa position parmi les principales puissances militaires du continent.

Pour établir ce classement, Global Firepower se base sur plus de 60 critères répartis en plusieurs catégories, notamment les effectifs et équipements militaires, la capacité financière, le poids démographique, les capacités logistiques ainsi que les facteurs géographiques.