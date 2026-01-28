Le Maroc renouvelle son Offre Offshoring pour renforcer sa compétitivité numérique

Amal El Fellah Seghrouchni, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration a présidé, aujourd’hui à Rabat, une rencontre consacrée au renouvellement de l’Offre Offshoring Maroc, marquant une nouvelle étape dans le développement stratégique du secteur à l’échelle nationale.

Cette rencontre a permis de partager une vision commune, de renforcer la coordination entre les acteurs publics et privés et de mettre en lumière les opportunités offertes par la transformation en profondeur des métiers de l’externalisation des services.

Dans son intervention, la Ministre a souligné que ce renouvellement constitue un levier stratégique pour renforcer la compétitivité du Royaume, attirer davantage d’investissements et faire de l’offshoring un moteur majeur de création d’emplois qualifiés, notamment au niveau régional. Elle a insisté sur le rôle central du capital humain, de l’innovation et de la montée en compétences pour accompagner l’évolution du secteur vers des activités à plus forte valeur ajoutée.

Pilier de la stratégie Maroc Digital 2030, l’offshoring contribue de manière significative à la croissance de l’économie numérique nationale et au positionnement du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales. À fin 2024, le secteur comptait 148 500 emplois, avec 18 500 créations nettes en deux ans, et des exportations de services atteignant 26,22 milliards de dirhams.

Face à une concurrence internationale accrue et à des exigences croissantes en matière de qualité, d’innovation et de performance, le Maroc met l’accent sur la montée en gamme de son offre, le développement de compétences avancées et le renforcement de la recherche et du développement. Des formations spécialisées et des instituts dédiés viennent soutenir cette dynamique afin de préparer les talents aux nouveaux métiers du numérique et des services à forte valeur ajoutée.

À l’horizon 2030, le Royaume ambitionne de doubler ses revenus à l’export pour atteindre près de 40 milliards de dirhams et de porter l’emploi du secteur à 270 000 postes, en s’appuyant sur une offre « Made in Morocco » attractive et compétitive pour les grands acteurs internationaux du numérique.

Le nouveau modèle de l’Offre Offshoring Maroc repose sur trois leviers structurants : le capital humain, à travers le renforcement des compétences et de l’employabilité des talents marocains ; des infrastructures modernes et territorialisées, visant à soutenir un développement régional équilibré ; et un cadre incitatif clair et stable, garantissant un développement durable et pérenne du secteur.

La rencontre a également été marquée par l’organisation d’un panel de haut niveau, avec la participation de Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, de Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, de Omar Seghrouchni, président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, de Youssef Chraibi, président de la Fédération marocaine de l’externalisation des services, ainsi que de Adil Chennouf, président du directoire du Groupe CDG.

Enfin, la rencontre a été ponctuée par la signature de trois conventions majeures, traduisant la volonté commune d’accélérer la mise en œuvre opérationnelle de cette nouvelle feuille de route.

Celles-ci portent notamment sur le déploiement de la Prime à la formation, représentant un investissement stratégique dans le capital humain, ainsi que sur le développement des Tech Valley Offshoring à travers la création de pôles économiques modernes et attractifs, combinant infrastructures de pointe et services à forte valeur ajoutée, destinés à accueillir des investissements nationaux et internationaux et à générer des emplois qualifiés.