Affaire « Escobar du Sahara » : Mohamed Bensaid rejette toute implication

Face à des accusations qu’il juge infondées et attentatoires à son honneur, Mohamed Bensaid a publié un communiqué dans lequel il dément toute implication, dénonce une campagne de diffamation et annonce des poursuites judiciaires. Ci-dessous, l’intégralité du communiqué :

« Suite aux accusations infondées et aux allégations mensongères relayées par un site électronique et certaines pages sur les réseaux sociaux, en lien avec une affaire actuellement portée devant la justice, des allégations que je suis avec une grande stupéfaction tant elles portent atteinte à ma personne, à la dignité de ma famille, à la responsabilité que j’ai l’honneur d’assumer, ainsi qu’à mon parti politique.

Face à cette campagne de diffamation systématique qui a outrepassé les limites de la critique pour s’attaquer à mon honneur et à ma considération personnelle par des accusations d’une extrême gravité, je déclare à l’opinion publique ce qui suit :

Premièrement : Je confirme que l’ensemble des contrevérités et accusations véhiculées ne sont que pures calomnies, fausses informations et fabrications graves qui ne peuvent être ignorées. Cette campagne, dénuée de tout critère de crédibilité et d’objectivité, n’a d’autre but que d’égarer l’opinion publique et de nuire directement à mon image.

Deuxièmement : Je réaffirme, comme je l’ai toujours fait, ma foi absolue en la liberté d’expression et en le rôle central de la critique constructive pour améliorer l’action publique. Cependant, ce dont je suis la cible aujourd’hui n’a aucun lien avec la liberté d’opinion ; il s’agit d’une attaque orchestrée et délibérée visant à ternir ma réputation par la diffusion de mensonges et d’accusations gratuites et dangereuses.

Troisièmement : Sur la base de ce qui précède, et fort de ma pleine confiance en la justice, j’ai décidé d’engager toutes les procédures légales et de recourir à la justice contre quiconque est impliqué dans la fabrication, la publication ou la promotion de ces allégations mensongères, afin de préserver mes droits et par respect pour la primauté du droit. Je ne réclamerai que la réhabilitation de mon honneur ainsi qu’un dédommagement symbolique.

Quatrièmement : J’affirme que ces tentatives désespérées de déstabilisation ne feront que renforcer ma détermination à poursuivre mes missions et à servir mon pays avec intégrité et dévouement, en me concentrant sur les grands chantiers des secteurs dont j’ai la charge, loin des conflits « illusoires » dans lesquels certains tentent de nous entraîner ».