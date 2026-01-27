Philip Morris Maghreb certifiée Top Employer Maroc pour la dixième année consécutive

Philip Morris Maghreb a obtenu, pour la dixième année consécutive, la certification Top Employer Maroc, délivrée par le Top Employers Institute.

Cette distinction vient une nouvelle fois récompenser l’engagement durable de l’entreprise en faveur de ses collaborateurs, de sa culture d’entreprise et de sa dynamique de transformation. Elle confirme également son positionnement en tant qu’employeur de référence, capable de répondre aux attentes de talents multigénérationnels en constante évolution.

Au niveau mondial, Philip Morris International (PMI) a également été reconnu Global Top Employer pour la dixième année d’affilée.

À cette occasion, Taylan Süer, Directeur Général de Philip Morris Maghreb, a déclaré :

« Être certifiés Top Employer pour la dixième année consécutive est une immense fierté pour l’ensemble de nos équipes. Cette reconnaissance valorise un engagement collectif et une culture d’entreprise fondée sur l’écoute, l’inclusion et l’excellence. Chaque jour, nous nous attachons à créer un environnement où chacun peut progresser, innover et s’épanouir. Ce label nous encourage à poursuivre notre transformation tout en plaçant nos collaborateurs au cœur de notre réussite. »

De son côté, Lamya Nassoh, Directrice Culture et Talents de PMI Maghreb, a souligné :

« Obtenir cette distinction pour la dixième fois reflète la maturité de nos pratiques RH et notre volonté d’offrir une expérience collaborateur inclusive, stimulante et orientée vers le développement. Cette réussite est avant tout celle de nos équipes au Maroc, qui contribuent à façonner une culture inspirante et porteuse de sens. Nous restons pleinement engagés à investir dans le bien-être, la formation et l’évolution de nos talents. »

La certification Top Employer repose sur une évaluation indépendante menée par le Top Employers Institute. Elle place Philip Morris International parmi les 17 organisations internationales distinguées par le label Global Top Employer. Cette reconnaissance mondiale, obtenue pour la dixième année consécutive, s’ajoute aux distinctions attribuées aux filiales de PMI dans 32 pays répartis en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.

Cette performance illustre l’engagement continu de PMI à développer une culture inclusive et orientée vers la croissance, telle que définie dans le PMI DNA. Ce cadre culturel interne repose sur un ensemble de valeurs et de comportements partagés, visant à garantir à tous les collaborateurs, à travers le monde, un environnement sûr, respectueux, stimulant et porteur d’un fort sentiment d’appartenance.

Philip Morris International : un leader mondial engagé pour un avenir sans fumée

Philip Morris International est un acteur mondial majeur des biens de consommation, engagé dans la construction d’un avenir sans fumée et dans l’évolution durable de son portefeuille vers des catégories de produits allant au-delà du tabac et de la nicotine.

Le portefeuille actuel de l’entreprise se compose principalement de cigarettes et de produits sans fumée, incluant les dispositifs de tabac chauffé, les sachets de nicotine et les produits de vapotage.

Les produits sans fumée de PMI sont commercialisés sur plus de 100 marchés et, au 30 juin 2025, l’entreprise estime qu’ils étaient utilisés par plus de 41 millions de consommateurs adultes à travers le monde, dont beaucoup ont arrêté de fumer ou ont considérablement réduit leur consommation de cigarettes. L’activité sans fumée a représenté 41 % du chiffre d’affaires net total de PMI au cours des neuf premiers mois de 2025.

Depuis 2008, PMI a investi plus de 14 milliards de dollars dans le développement, la validation scientifique et la commercialisation de produits innovants sans fumée destinés aux adultes qui continueraient autrement à fumer, avec pour objectif ultime de mettre fin à la vente de cigarettes. Ces investissements couvrent notamment la création de capacités scientifiques de premier plan dans les domaines de la toxicologie préclinique, de la recherche clinique et comportementale, ainsi que des études post-commercialisation.

À l’issue d’évaluations rigoureuses fondées sur la science, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé la commercialisation du snus General et des sachets de nicotine ZYN de Swedish Match, ainsi que de certaines versions des dispositifs et consommables IQOS de PMI. Il s’agit des toutes premières autorisations de ce type dans leurs catégories respectives. Des versions d’IQOS et du snus General ont également obtenu les premières autorisations de la FDA en tant que produits de tabac à risque modifié (MRTP).

S’appuyant sur une solide expertise en sciences de la vie, PMI nourrit l’ambition à long terme de s’étendre aux domaines du bien-être et de la santé, avec la volonté d’améliorer la qualité de vie grâce à des expériences de santé intégrées et fluides.