Renault Group Maroc accélère son développement industriel

Dans un contexte international exigeant, Renault Group Maroc confirme en 2025 son rôle moteur dans le développement de la filière automobile nationale et renforce la position stratégique du Royaume au sein du dispositif mondial du Groupe.

Le Maroc s’impose comme le 2ᵉ pays du Groupe en volume de production et le 8ᵉ marché mondial en volume de ventes, porté par les performances des marques Dacia et Renault.

Des performances industrielles solides

En 2025, les sites industriels de Renault Group Maroc ont produit 394 474 véhicules, soit une légère baisse de 5 % par rapport au record de 2024, mais une progression de 3 % par rapport à 2023, année de référence.

Usine Renault Group Tanger : 299 395 véhicules produits

Usine Renault Group Casablanca (SOMACA) : 95 079 véhicules produits

Plus de 82 % de la production a été exportée, représentant 327 552 véhicules expédiés vers 63 pays.

Tanger : 95 % de la production exportée (282 498 véhicules)

Casablanca (SOMACA) : 47 % de la production exportée (45 054 véhicules), dans un contexte de forte croissance du marché local

Avec 1 686 véhicules produits chaque jour, près d’un véhicule sur six vendu dans le monde est aujourd’hui fabriqué dans les usines marocaines du Groupe.

Cette performance repose sur la flexibilité des installations industrielles, la diversité des projets et l’engagement des équipes. Elle se reflète également sur le marché national, où le Top 3 des ventes est occupé par des modèles Renault Group fabriqués au Maroc, confirmant la compétitivité du « Made in Morocco ».

À l’international, la Dacia Sandero Made in Morocco reste un symbole de cette réussite industrielle. Pour la deuxième année consécutive, elle est le véhicule le plus vendu en Europe à particuliers, tous canaux confondus, et demeure leader du marché européen depuis 2017.

Une nouvelle phase de développement industriel et technologique

En 2025, Renault Group Maroc a franchi une étape stratégique avec l’annonce de nouveaux projets industriels, à l’occasion de la visite au Maroc de François Provost, CEO du Groupe.

Ces engagements s’inscrivent dans le partenariat stratégique Maroc–Renault Group à l’horizon 2030 :

À court terme : renouvellement des gammes Dacia Sandero, Logan et Jogger, avec l’arrivée d’une version hybride de la Dacia Sandero sur le marché européen au 4ᵉ trimestre 2026

À moyen terme : accueil de nouvelles gammes électrifiées basées sur une nouvelle plateforme à l’horizon 2030

Lancement de Renault Technologie Maroc, centre d’ingénierie dédié à la Recherche & Développement

Ces projets ouvrent un nouveau cycle de développement et renforcent la montée en compétence des équipes locales, tout en soutenant l’écosystème automobile national.

Renault Technologie Maroc : un nouveau levier de compétitivité

Lancé en 2025, Renault Technologie Maroc est un centre d’ingénierie implanté à Tétouan ainsi qu’au sein de l’usine de Tanger. Composé d’ingénieurs et de techniciens marocains, il contribue au développement et au renouvellement des véhicules du Groupe pour les marchés national et international.

Ce projet positionne le Maroc comme un hub régional de R&D et renforce la compétitivité industrielle du Groupe grâce au soutien du sourcing local et à la validation technique des composants.

Un écosystème industriel en constante progression

Depuis 2016, l’écosystème Renault au Maroc poursuit son développement. Engagé depuis 2021 dans sa deuxième phase, le Groupe a porté son chiffre d’affaires de sourcing local à 2,39 milliards d’euros en 2024, avec un taux d’intégration locale de 65,5 % (hors mécanique).

Avec une capacité de production installée de plus de 500 000 véhicules par an, Renault Group Maroc vise 80 % d’intégration locale à l’horizon 2030, pour un chiffre d’affaires de sourcing local de 3 milliards d’euros.

Engagement social et responsabilité sociétale

Dialogue social : signature en 2025 de conventions collectives couvrant l’ensemble des entités industrielles et commerciales du Groupe

Formation : plus de 3,2 millions d’heures de formation délivrées depuis la création de l’IFMIA de Tanger ; plus de 6 000 bénéficiaires en 2025

Responsabilité sociale : plus de 23 000 bénéficiaires des actions de la Fondation Renault Maroc en 2025, avec un accent renforcé sur l’employabilité des jeunes et la formation qualifiante

Renault Group Maroc : record historique des ventes en 2025

En 2025, Dacia et Renault occupent les deux premières places du marché marocain, avec une part de marché cumulée de 37,8 % et 88 937 véhicules vendus, en hausse de 31,4 % par rapport à 2024.

Six modèles du Groupe figurent dans le Top 7 des ventes, dont les deux premières places occupées par des modèles 100 % Made in Morocco.

Dacia : leader incontesté du marché

Dacia Maroc n°1 du marché pour la 16ᵉ année consécutive

47 887 véhicules vendus (+20,3 %)

Dacia Logan, best-seller du marché marocain avec 18 282 ventes, record historique

Sandero, véhicule le plus vendu en Europe et n°1 de son segment au Maroc

Duster, SUV le plus vendu au Maroc

Jogger, familiale 7 places la plus vendue

Bigster, lancé en 2025, totalise 531 ventes

Spring, citadine 100 % électrique, poursuit l’électrification de la gamme

L’année 2025 marque également les 20 ans de Dacia au Maroc, symbole de deux décennies de succès.

Renault : une surperformance commerciale

La marque Renault enregistre en 2025 41 050 ventes, en hausse de 44,8 %, avec une part de marché de 17,4 %.

Trois modèles figurent dans le Top 10 des ventes : Clio, Express et Kardian. Sur le segment des véhicules utilitaires, Renault se positionne n°2 du marché.

Mobilize Financial Services : année record

Mobilize Financial Services signe une année 2025 exceptionnelle avec :

Plus de 29 000 contrats de financement

Plus de 50 000 contrats de services

Un taux d’intervention proche de 33 %, en forte progression

En 2026, Mobilize poursuivra sa croissance en accélérant sa transformation digitale et le développement de nouvelles solutions de mobilité.