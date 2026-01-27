Bank of Africa lance « PME INVEST by BOA » pour accompagner l’investissement des TPME

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’Investissement -pilier structurant de la stratégie nationale visant à dynamiser l’investissement productif et la création d’emplois-BANK OF AFRICA renforce son engagement historique en faveur des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME) en lançant PME INVEST by BOA, une offre globale dédiée à l’accompagnement des projets d’investissement.

Conçue comme une solution intégrée de type « One Stop Shop », PME INVEST by BOA propose une gamme complète de dispositifs adaptés aux besoins des entreprises. Elle combine des solutions de financement diversifiées — crédit moyen et long terme (CMT Direct), cofinancement avec TAMWILCOM ou financement via les filiales du Groupe — ainsi que l’accès aux primes à l’investissement accordées par les Centres Régionaux d’Investissement (CRI), un programme d’appui dédié aux PME et des conditions de financement incitatives.

Au-delà du financement, BANK OF AFRICA met à disposition des PME un écosystème global d’accompagnement comprenant un programme d’appui structuré, l’expertise de ses équipes métiers déployées à l’échelle nationale, l’accès aux Business Meetings régionaux et aux Green Business Meetings, ainsi que le Club Investissement PME. Véritable plateforme de montée en compétences, ce Club propose des formations, ateliers et séances de coaching destinés à transformer les projets d’investissement en réalisations concrètes, durables et créatrices de valeur.

Le lancement de PME INVEST by BOA a été marqué par l’organisation, le 26 janvier 2026 à l’hôtel Le Casablanca, d’un événement institutionnel placé sous le thème : « TPME : une charte, des engagements renouvelés et un écosystème mobilisé ». Cette rencontre a réuni les dirigeants de BANK OF AFRICA et ses partenaires institutionnels, notamment le CRI Casablanca-Settat, TAMWILCOM, l’AMDIE et Maroc PME.

À travers cette initiative, ainsi que le programme national de rencontres régionales qu’elle inaugure, BANK OF AFRICA réaffirme son ambition de se positionner comme un acteur bancaire de référence et un catalyseur de l’investissement des TPME. La Banque contribue ainsi activement à la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’Investissement et au développement d’une croissance inclusive et durable.