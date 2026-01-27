L’AMMC publie ses priorités d’actions pour l’année 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) publie ses priorités d’actions pour l’année 2026. Cet engagement, adopté dès 2021, permet à l’Autorité, d’une part, d’adapter son intervention aux évolutions du marché et aux attentes des opérateurs et, d’autre part, d’offrir une meilleure lisibilité de son action, en mettant en perspective les réalisations de 2025 avec les chantiers prioritaires de 2026.

Déclinées selon les cinq axes de son plan stratégique 2024-2028, les priorités d’actions constituent la feuille de route de l’AMMC pour 2026. Elles visent à consolider les fondements d’un marché des capitaux efficient et accessible, tout en accompagnant activement les grandes transitions liées à la durabilité, à l’innovation technologique et à l’inclusion financière.

Les priorités d’actions 2026 de l’AMMC s’inscrivent dans une vision centrale : un marché des capitaux efficient, accessible et tourné vers l’avenir, levier stratégique pour financer l’économie réelle, protéger l’épargne et renforcer la compétitivité du Maroc.

AXE 1 – Œuvrer au développement d’un marché des capitaux efficient et accessible

Développer le financement par le marché Soutenir la dynamique du marché boursier

AXE 2 – Accompagner les nouveaux enjeux de l’innovation financière et de la durabilité

Contribuer à la mise en œuvre du cadre stratégique de la finance durable et de la gouvernance Soutenir l’innovation afin de favoriser le développement de nouvelles solutions de financement, l’inclusion financière et l’efficience du marché Renforcer la coopération régionale

AXE 3 – Renforcer l’éducation financière au service de la mobilisation de l’épargne et de la protection des investisseurs

Élargir la portée des actions d’éducation financière Consolider et élargir le périmètre de l’habilitation

AXE 4 – Adapter le dispositif de supervision à un marché des capitaux en constante évolution

Consolider l’approche de supervision fondée sur les risques et renforcer les contrôles thématiques Veiller à l’intégrité du marché et à la protection des investisseurs Accompagner les acteurs en matière d’efficacité du dispositif LBC/FT Élargir le périmètre de supervision de l’AMMC

AXE TRANSVERSE – Poursuivre la mise en place d’une organisation interne plus performante

Poursuivre la stratégie de digitalisation et intégrer l’intelligence artificielle Renforcer les compétences internes et la démarche RSE

Retour sur les réalisations de l’année 2025

L’année 2025 a été marquée par une forte dynamique du marché des capitaux, renforçant son rôle dans le financement de l’économie réelle.

Les levées de fonds sur les différents segments du marché ont connu des évolutions significatives. Le volume des émissions obligataires a plus que doublé, tandis que le segment actions a progressé de près de 70 %, porté notamment par trois introductions en bourse totalisant 6 milliards de dirhams. La gestion collective a également enregistré une nette progression, avec des souscriptions nettes en OPCVM atteignant 84,8 milliards de dirhams, soit près du double du niveau enregistré en 2024. Par ailleurs, le marché de la titrisation a connu une hausse marquée, les montants levés s’établissant à 15,5 milliards de dirhams, contre 2,4 milliards de dirhams un an auparavant.

Concernant les réalisations de l’AMMC en 2025, il convient notamment de citer :

L’évolution du cadre réglementaire de la gestion d’actifs ;

L’encadrement du marché à terme ;

L’accompagnement des Fintechs ;

Le renforcement de la coopération internationale ;

La diversification des initiatives d’éducation financière ;

La poursuite des actions d’habilitation des professionnels ;

L’intensification et la digitalisation des contrôles ;

Le renforcement de la surveillance et de la prévention des abus de marché ;

La poursuite de l’engagement en faveur de la LBC/FT ;

La poursuite de la transformation digitale et l’opérationnalisation de la stratégie Data ;

Le renforcement de la cybersécurité.

À propos de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC)

L’AMMC est l’autorité de régulation du marché marocain des capitaux. Elle a pour missions de veiller à la protection de l’épargne investie en instruments financiers, ainsi qu’au bon fonctionnement et à la transparence du marché des capitaux au Maroc.

Membre de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) depuis 1996, l’AMMC a signé en 2007 la Convention multilatérale d’échange et de coopération (MMOU) de l’OICV, faisant du Maroc le 44ᵉ pays signataire et le 3ᵉ pays africain à y adhérer.