Clôture de la 2ᵉ édition du Festival Talents de Casablanca

La ville de Casablanca a clôturé, le vendredi 23 janvier 2026, la deuxième édition du Festival des Talents de Casablanca pour la culture et les arts locaux (CASA WE ART 2025), à l’occasion d’une soirée artistique de prestige organisée au Théâtre Mohammed VI.

Cette cérémonie a été consacrée à la remise des prix et à la célébration des talents créatifs qui se sont distingués tout au long de cette édition.

Cette deuxième édition a constitué un temps fort de la scène culturelle casablancaise, reflétant la dynamique artistique que connaît la métropole et consolidant la position du festival en tant que plateforme annuelle dédiée à la découverte, à la valorisation et à l’accompagnement des jeunes talents, dans les différents domaines de la culture et des arts.

Le festival a réuni 477 participants, rigoureusement sélectionnés parmi plusieurs centaines de candidatures, représentant l’ensemble des quartiers de la ville. Ils se sont affrontés dans un esprit de professionnalisme, de transparence et de saine émulation autour de cinq grandes catégories artistiques :

Musique et chant : 69 participants (7 lauréats)

69 participants (7 lauréats) Théâtre collectif : 36 troupes / 288 participants (4 troupes lauréates)

36 troupes / 288 participants (4 troupes lauréates) Photographie artistique, numérique et Design d’objets : 23 participants (4 lauréats)

: 23 participants (4 lauréats) Court-métrage et Film documentaire : 21 participants (8 lauréats)

21 participants (8 lauréats) Peinture, Sculpture, Céramique artistique, Calligraphie et Gravure : 76 participants (16 lauréats)

À cette occasion, M. Abdelatif Naciri, vice-président de la Commune de Casablanca en charge des affaires culturelles et sportives, a souligné que cette édition « a renforcé la vision culturelle de la Commune et contribué à offrir aux jeunes un véritable espace d’expression et de valorisation de leurs talents, en cohérence avec l’ambition de Casablanca de faire de la culture un levier de développement et d’inclusion sociale ».

De son côté, M. Mohamed Jouahri, directeur général de Casablanca Events & Animation, a affirmé que « le succès de cette édition témoigne de la dynamique positive et cumulative du festival, et confirme la pertinence des choix organisationnels et artistiques adoptés, visant à instaurer un modèle professionnel et durable de gestion des grands événements culturels à Casablanca ».

Cette édition s’est également distinguée par l’hommage rendu à plusieurs figures artistiques casablancaises ayant marqué la scène culturelle nationale par des parcours créatifs remarquables, en reconnaissance de leur contribution au rayonnement artistique et culturel aux niveaux local et national : Salah Eddine Benmoussa, Abdelatif Khamouli, Mohamed El Kafi, Aïcha Mah Mah, Naïma Elias, Fattah Ngadi, Nadia Ayoub, Sabiha Kadmiri et Abdellah El Hariri.

Tout au long de sa tenue, le festival a favorisé la rencontre intergénérationnelle, renforcé le dialogue culturel et mis en lumière les préoccupations de la jeunesse à travers l’expression artistique, confirmant ainsi son rôle de levier essentiel dans la consolidation de l’identité culturelle de la ville de Casablanca.

La Commune de Casablanca, en partenariat avec Casablanca Events & Animation, réaffirme son engagement à poursuivre le soutien au Festival des Talents de Casablanca et à œuvrer à son développement lors des prochaines éditions, afin d’en faire un rendez-vous annuel structurant pour la découverte des talents et la création de nouvelles opportunités artistiques capables de représenter la ville dans les différentes manifestations culturelles.