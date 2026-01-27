Météo Maroc : averses, fortes pluies et rafales de vent de mardi à jeudi dans ces villes

Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses, des fortes pluies et rafales de vent sont prévues, de mardi à jeudi, dans plusieurs Provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des averses et des pluies fortes (60-95 mm) sont attendues, de mardi à partir de 12H00 à jeudi à 00H00 dans les Provinces de Chefchaouen, Tétouan et Larache, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (40-60 mm) est également prévu à Taounate, Al Hoceima, Ouezzane, Sefrou, Taza, Fahs-Anjra, Tanger-Asilah, M’Diq-Fnideq et Ifrane, durant la même période.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75-95 km/h) sont attendues de mardi à 12H00 à jeudi à 00H00 à Chefchaouen, Berkane, Fahs-Anjra, Al Hoceima, Oujda-Angad, Nador, Guercif, Driouch, M’Diq-Fnideq, Tétouan, Taourirt, Boulemane, Taza, Moulay Yacoub, Tata, Ouarzazate, Figuig, Jerada, Ouezzane, Tanger-Assilah, Taroudant, Tiznit, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Larache, Taounate, Tinghir, Kénitra, El Hajeb, Ifrane, Midelt, Meknès, Fès et Sefrou.

Le même phénomène (70-80 km/h) devrait toucher, le mardi entre 12H00 et 18H00, les provinces de Mohammadia, Sidi Bennour, Casablanca, Benslimane, Berrechid, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, El Jadida, Safi, Nouaceur et Mediouna.