La Fondation Banque Populaire équipe Dar Taliba Ouled Nouel en chauffe-eaux solaires

La Fondation Banque Populaire a achevé l’installation de chauffe-eaux solaires au sein de Dar Taliba Ouled Nouel, située à Khenichet, dans la province de Sidi Kacem.

Cette action s’inscrit dans le cadre du programme lancé par la Fondation en 2018, visant à équiper les Dour Tollab en systèmes de chauffe-eaux solaires afin d’améliorer durablement les conditions d’hébergement des élèves, notamment durant les périodes de froid. Déployée progressivement à l’échelle nationale, cette initiative a permis d’équiper, entre 2018 et 2024, 36 établissements au profit de 3 025 pensionnaires.

En 2025, la Fondation Banque Populaire a franchi une nouvelle étape en équipant neuf Dour Tollab relevant de la région Rabat-Salé-Kénitra, répartis entre les provinces de Sidi Kacem, Khémisset et Kénitra. Cette opération a permis d’améliorer les conditions de vie de 522 pensionnaires supplémentaires, portant ainsi à 45 le nombre total d’établissements équipés depuis le lancement du programme.

À travers cette initiative, la Fondation Banque Populaire réaffirme son engagement en faveur de l’égalité des chances, de la promotion de l’éducation et de la lutte contre l’abandon scolaire, convaincue que chaque action concrète contribue à bâtir un environnement plus juste, inclusif et épanouissant pour les générations futures.