Stellantis Maroc : performance 2025, nouvelles acquisitions et priorités 2026

Dans le cadre de sa conférence de presse annuelle, Stellantis Maroc a présenté sa performance 2025, l’évolution de son écosystème au Maroc et ses priorités stratégiques pour accompagner la transformation du marché automobile.

L’année 2025 a marqué une étape importante dans la structuration de l’écosystème Stellantis au Maroc. Le Groupe a poursuivi l’intégration de ses activités autour d’un modèle unifié, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur : Production, distribution, financement, services et après-vente.

Cette dynamique s’est traduite par plusieurs opérations structurantes :

– L’acquisition à 100 % de SOPRIAM, désormais réseau propre de Stellantis Maroc, avec ses 17 sites. Le réseau de distribution comprend aussi 42 concessionnaires privés permettant ainsi 95 % de couverture territoriale.

– L’acquisition de 80 % d’AXA Crédit, pour la création d’une captive financière propre, permettant un modèle « one-stop shop » (véhicules, financement, assurance).

– Le lancement de la plateforme de distribution de pièces de rechange « Distrigo » pour moderniser l’après-vente multimarques en assurant une logistique nationale optimisée, jusqu’à plusieurs livraisons par jour.

– Le déploiement de la nouvelle offre de micromobilité FIAT Tris, le tricycle 100 % électrique, développé et produit au Maroc, destiné aux usages professionnels et aux activités de proximité, et qui vient compléter le portefeuille de solutions de mobilité de Stellantis Maroc. Une offre qui repose sur un écosystème partenarial structuré, associant acteurs de la microfinance, institutions financières, assurance et programmes d’accompagnement, afin de sécuriser l’accès au financement et à l’exploitation du véhicule. FIAT Tris est proposé à partir de 50 dirhams par jour, avec pour objectif de soutenir le développement d’activités économiques locales tout en répondant aux enjeux d’accessibilité, de rationalisation des coûts d’usage et de transition vers des solutions de mobilité à faibles émissions.

Ce socle s’appuie également sur l’Africa Technical Center, le Centre de recherche et de développement de Stellantis au Maroc, le Complexe Industriel à Kénitra engagé dans une montée en cadence industrielle, et la NSC (National Sales Company) gérant l’aspect commercial.

« L’année 2025 a confirmé la solidité de Stellantis Maroc. Dans un marché en forte croissance, nous avons enregistré des résultats robustes, portés par la dynamique de nos marques, le leadership sur des segments clés et le renforcement de notre écosystème.

Au-delà de la performance commerciale, 2025 a surtout été une année de structuration : nous avons consolidé nos fondations industrielles, commerciales et financières afin de préparer sereinement les prochaines étapes de notre développement au Maroc. », déclare Yves Peyrot des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc.

Dans un marché automobile marocain en croissance de 33,4 % en 2025, Stellantis Maroc a enregistré 42 901 unités vendues ce qui représente une évolution de +22,5% par rapport à 2024, et une part de marché de 18,2%.

Quatre des marques emblématiques de Stellantis figurent dans le Top 10 du marché national, Peugeot, FIAT, Citroën, et Opel (cette dernière marque étant distribuée par le Groupe Auto Hall).

Peugeot demeure la première marque contributrice du portefeuille de Stellantis Maroc avec 38% des ventes et un record historique de 16 372 unités. La marque affiche d’ailleurs, la meilleure croissance du Top 10 marocain avec +46%.

Le pôle Véhicules Utilitaires, à travers Pro One, confirme son leadership avec 6 247 unités vendues et 23,6% de part de marché. FIAT Professional s’impose comme n°1 du marché LCV avec 18,9% de parts de marché et +133,7% de croissance.

Les autres marques affichent également des dynamiques solides. Citroën réalise +9,2% de croissance et se positionne second du segment des fourgonnettes compactes avec le C-VAN, Citroën Berlingo dont les ventes ont augmenté de 145%.

Opel, la marque allemande du Groupe, se positionne 6e du marché et affiche une croissante de 11,3% avec un volume record de 8 967 unités.

DS Automobiles continue à renforcer son image premium et de raffinement, et enregistre une évolution de +7% par rapport à 2024.

Jeep® célèbre son modèle Avenger à motorisation hybride, qui se hisse sur le podium de son segment.

Alfa Romeo réalise une performance marquante avec une croissance de +65%. Le modèle Junior devient le B-SUV premium n°1 du marché.

Sur le marché de l’hybride, près d’un véhicule sur quatre vendu au Maroc est un modèle de Stellantis. Le Groupe est leader de ce segment avec 5 691 unités et 23% de part de marché.

Stellantis Maroc adopte une approche pragmatique de la transition énergétique, fondée sur la complémentarité des motorisations thermiques optimisées, hybrides légères (MHEV), hybrides rechargeables (PHEV), 100 % électriques (BEV) ; mais également les véhicules électriques à autonomie étendue (REEV) à travers la nouvelle marque LEAPMOTOR lancée en octobre dernier sur le marché national.

Dans une logique d’accompagnement des usages et de création de valeur pour les clients, Stellantis Maroc a également fait évoluer ses standards de service, avec l’extension de l’intervalle d’entretien de ses véhicules hybrides à 15 000 km, contribuant à réduire le coût d’usage et à améliorer la tranquillité des clients.

À cette occasion, le Groupe a présenté son Manifesto « Au-delà de la mobilité », visant à :

Clarifier la vision de la transition énergétique

Vulgariser les technologies

Illustrer les cas d’usage (urbain, périurbain, longue distance, professionnel)

Accompagner les consommateurs dans leurs choix

En 2026, Stellantis Maroc poursuivra sa trajectoire de développement autour de priorités structurantes, combinant élargissement de l’offre produits, renforcement de la proximité client, accélération de la micromobilité, poursuite de l’extension industrielle et développement des compétences locales.

Cette feuille de route s’inscrit dans une volonté d’accompagner durablement l’évolution du marché marocain, tout en contribuant au renforcement de l’écosystème automobile national.