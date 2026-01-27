L’ESSEC Business School et l’Université Mohammed V de Rabat signent un partenariat stratégique

L’ESSEC Business School et l’Université Mohammed V de Rabat (UM5) annoncent la signature d’un protocole d’accord stratégique, complété par une convention spécifique de partenariat avec l’ESSEC Business School – Campus Afrique, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération académique et scientifique.

Ce partenariat a pour ambition de structurer une collaboration durable dans les domaines de la formation, de la recherche, de l’innovation et de l’entrepreneuriat, en s’appuyant sur l’excellence académique reconnue de l’ESSEC Business School et l’ancrage institutionnel et scientifique de l’UM5.

Le protocole d’accord établit un cadre général de coopération visant à encourager la mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs, le développement de programmes conjoints de formation et de recherche, la mutualisation des expertises académiques, ainsi que la promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat, en particulier dans des domaines à fort impact économique et sociétal.

La convention spécifique conclue avec l’ESSEC Business School – Campus Afrique décline cette ambition à travers des actions opérationnelles orientées vers la sensibilisation à l’entrepreneuriat, l’accompagnement des étudiants porteurs de projets, l’échange d’expertises et de mentorat, le soutien aux initiatives innovantes et le renforcement des liens entre le monde académique et l’écosystème socio-économique, notamment dans la région Rabat-Salé-Kénitra.

À travers ce partenariat, l’ESSEC Business School et l’Université Mohammed V de Rabat réaffirment leur engagement commun en faveur de la formation de talents, du développement de l’innovation et de la contribution au progrès économique et sociétal, au service de la jeunesse et des territoires.

A propos de l’ESSEC Business School

L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale qui détient la « Triple couronne » en ayant les accréditations EQUIS, AACSB et AMBA. Avec 7 550 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 71 000 diplômés, un corps professoral composé de 177 professeurs, dont 25 professeurs émérites, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie. En 2017, l’ESSEC a ouvert un nouveau campus ESSEC Afrique à Rabat, au Maroc. L’expansion internationale de l’ESSEC permet à ses étudiants et professeurs d’étudier et comprendre les forces économiques en présence dans les différentes régions du monde.

À propos de l’ESSEC Business School – Campus Afrique

L’ESSEC Business School – Campus Afrique permet aux étudiants et aux cadres dirigeants d’accéder en Afrique à la formation de haut niveau de l’ESSEC Business School, institution académique d’excellence fondée en 1907. Référence académique sur le continent, l’ESSEC Business School – Campus Afrique s’appuie sur un modèle pédagogique distinctif fondé sur la création et la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, articulant exigence académique, expérience pratique et ouverture internationale.

Pleinement intégré à son environnement, l’ESSEC Business School – Campus Afrique collabore étroitement avec les acteurs politiques, économiques et associatifs marocains et africains afin de contribuer aux réponses aux défis économiques, culturels et sociaux du continent, tout en développant des ponts durables entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie.