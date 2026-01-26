WAM Morocco inaugure une nouvelle ère pour l’industrie avancée au Maroc

L’édition inaugurale de WAM Morocco a ouvert ses portes à Casablanca avec un cap clairement défini : faire passer l’industrie avancée et la mobilité du futur du stade de l’ambition à celui de l’action.

Pour cela, industriels, investisseurs, partenaires technologiques et startups à fort potentiel se sont réunis autour d’objectifs concrets de collaboration et d’investissement.

Dès les premiers instants, le ton était donné : résolument tourné vers les affaires et orienté vers les résultats. Une vision que les médias de référence ont largement relayée, décrivant WAM Morocco comme une plateforme stratégique connectant l’expertise mondiale aux ambitions industrielles marocaines, et catalysant des partenariats dans les domaines de la chaîne d’approvisionnement, du transfert technologique et de l’investissement.

Au fil des journées de WAM Morocco, le message du terrain est resté cohérent : il s’agit d’une plateforme commerciale conçue pour raccourcir la distance entre le capital, les capacités et l’exécution, et pour traduire les ambitions de l’Industrie 4.0 en partenariats capables de se déployer au Maroc et sur les marchés régionaux. Du côté de l’exposition, la perspective commerciale est demeurée constante : des solutions et partenariats qui peuvent être déployés, financés et mis à l’échelle. La liste des exposants a mis en avant des entreprises émergentes aux côtés d’acteurs établis, avec des sociétés telles que Healomex Biosciences et SusNovation Ventures figurant parmi les exposants engagés dans l’écosystème de WAM Morocco. La présence de Schneider Electric a également été positionnée comme un engagement direct avec les réalités opérationnelles des industriels, illustrant comment les fournisseurs de technologies utilisent WAM Morocco pour passer de la visibilité de marque à des conversations industrielles concrètes.

« WAM Morocco a réuni des leaders mondiaux et a vraiment mis en lumière que le Maroc était ouvert aux affaires ! En tant qu’une des économies à la croissance la plus rapide d’Afrique, le Maroc a dépassé l’agriculture et le tourisme, avec son secteur industriel désormais en plein essor », a déclaré Sangeeta Laudus, ancienne avocate en marchés de capitaux et conseillère stratégique.

Les débats de la première journée se sont articulés autour d’une interrogation majeure qui mobilise les conseils d’administration à l’échelle internationale : comment accélérer l’industrialisation tout en consolidant l’infrastructure numérique des sites de production ? Les échanges ont mis en lumière le rôle fondamental des centres de données et des infrastructures digitales, désormais incontournables pour une industrie compétitive. Cette réflexion s’inscrivait dans un prisme élargi, abordant les enjeux de souveraineté, de résilience, et la transformation de la chaîne de valeur industrielle autour de la puissance de calcul, de la connectivité et de la sécurisation des opérations.

L’ensemble des conférences suivait une ligne directrice claire, à la fois pragmatique et tournée vers les enjeux de terrain : cybersécurité industrielle, automatisation, valorisation des données, opérations optimisées par l’intelligence artificielle, logistique résiliente, et mécanismes de financement adaptés à la modernisation rapide des usines.

La deuxième journée a recentré les débats sur une réalité concrète : celle de la décarbonation, non pas abordée comme une exigence réglementaire, mais comme un levier de compétitivité. L’accent a été mis sur l’efficacité énergétique, les systèmes de contrôle numérique, et l’optimisation par l’IA, autant de facteurs essentiels pour préserver les marges et renforcer l’aptitude à l’export.

L’un des temps forts de cette journée fut l’activation de Schneider Electric, à la fois sur l’espace d’exposition et sur les scènes de conférence, notamment lors des sessions consacrées à la transformation industrielle guidée par l’intelligence artificielle et à la décarbonation. Amine Benchekroun, Vice-Président pour l’Afrique anglophone chez Schneider Electric, a parfaitement résumé les fondements économiques de cette stratégie en rappelant que « le développement de l’intelligence artificielle ne repose pas uniquement sur les infrastructures… il nécessite également un engagement fort en matière de formation et de développement des compétences ».

Cette volonté de construire des ponts s’est également reflétée dans la structuration de l’écosystème qui entourait l’événement. Les médias de référence ont mis en lumière l’implication active de partenaires institutionnels et économiques dans l’élargissement de l’accès aux marchés et la facilitation des collaborations transfrontalières. Étaient ainsi présents des réseaux internationaux et des fédérations professionnelles jouant un rôle clé dans la fluidification des projets industriels et l’interconnexion entre fournisseurs.

Sur le plan international, WAM Morocco a également souligné la participation stratégique de l’Inde, représentée à travers un pavillon officiel soutenu par Invest India. Cette présence attestait de la volonté affirmée du salon de bâtir des passerelles commerciales concrètes entre différents écosystèmes industriels mondiaux.

L’innovation et l’accompagnement des startups n’étaient pas cantonnés à un rôle secondaire. Le concours Supernova IndustryX Challenge occupait une place centrale dans le dispositif business de l’événement, en identifiant des solutions à haute valeur ajoutée pour l’industrie et en les mettant en lien direct avec des entreprises et des investisseurs via un parcours structuré de présentations. Schneider Electric a d’ailleurs souligné la portée stratégique de ce programme, déclarant : « Supernova est une plateforme où l’innovation industrielle rencontre des opportunités tangibles. Nous sommes déterminés à soutenir les fondateurs qui façonnent les usines de demain. » Des startups comme Xane.ai ou Dinabi, mises à l’honneur dans le cadre de l’écosystème Supernova, incarnaient parfaitement cette volonté de connecter l’innovation appliquée aux enjeux industriels, en proposant des solutions concrètes et évolutives à destination des industriels, des investisseurs et des décideurs.

À mesure que l’événement avançait au-delà de ses journées d’ouverture, le message délivré sur le terrain restait constant et limpide : WAM Morocco est une plateforme conçue pour raccourcir les distances entre capital, compétences et exécution, en transformant l’intention liée à l’industrie 4.0 en partenariats concrets, capables de se déployer à l’échelle du Royaume et de rayonner sur les marchés régionaux.