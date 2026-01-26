Météo Maroc : pluies et averses ce lundi 26 janvier 2026

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour lundi 26 janvier 2026.

– Pluies ou averses localement importantes sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb.

– Pluies par endroits sur le Saïss, Oulmes, le Nord du Moyen Atlas, le Nord de l’Oriental et les côtes atlantiques Nord.

– Flocons de neige sur le Moyen Atlas.

– Temps assez froid à froid sur les reliefs et les hauts plateaux.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Rif, l’Ouest de la méditerranée, le Moyen Atlas, l’Oriental et par endroits sur le Saïss et près des côtes Nord.

– Température minimale de l’ordre de -04/02°c sur l’Atlas, de 02/08°c sur le Rif, les hauts plateaux, le Sud-Est et le Nord-Est des provinces Sud, de 10/14°c sur l’extrême Sud, l’Est de la méditerranée, le Nord-Ouest et près des côtes atlantiques Nord, et de 08/10°c ailleurs.

– Température journalière en hausse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte à localement très forte au Nord de Tan-Tan, agitée à forte au Sud de Tan-Tan et localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.