Mobilité électrique : BYD consolide sa position de leader au Maroc en 2026

En 2026, BYD confirme sa montée en puissance sur le marché marocain des véhicules à nouvelles énergies (NEV). Dans un contexte de transition énergétique accélérée et d’évolution des usages automobiles, la marque, distribuée au Maroc par Auto Nejma, consolide ses positions aussi bien sur les segments électrifiés que sur l’après-vente, pilier central de la confiance client.

Leadership confirmé sur les segments PHEV et 100 % électrique

BYD s’impose aujourd’hui comme le leader des véhicules à nouvelles énergies au Maroc, avec une domination marquée sur les segments électrifiés. La marque détient 46 % de part de marché sur le segment des véhicules hybrides rechargeables (PHEV), une performance portée notamment par le succès du BYD Seal U PHEV auprès des automobilistes marocains.

Sur le segment 100 % électrique, BYD confirme également son leadership avec 34 % de part de marché, illustrant la solidité de son positionnement technologique et commercial, ainsi que la cohérence de sa stratégie d’électromobilité dans le Royaume. Dans la continuité de cette dynamique, BYD prévoit l’introduction de nouveaux modèles au cours de l’année 2026 afin de renforcer son offre et d’accompagner la transition vers une mobilité plus responsable au Maroc.

Après-vente : un avantage concurrentiel structurant

Le succès commercial de BYD sur le marché marocain ne repose pas uniquement sur la compétitivité de ses modèles ou sur son avance technologique. Il s’appuie également sur un service après-vente robuste et innovant, pensé comme un levier stratégique dans un marché de la mobilité électrique encore en phase de maturation.

La marque affiche un taux de disponibilité des pièces de rechange de 95 %, l’un des plus élevés du secteur. Cette performance permet d’assurer des interventions rapides et efficaces, de réduire les délais d’immobilisation des véhicules et de renforcer durablement la confiance des clients.

BYD s’appuie également sur une organisation humaine et technique structurée. Les conseillers et techniciens du réseau sont certifiés selon les standards de la marque et bénéficient d’un programme de formation continue pouvant atteindre 120 jours par an, afin d’accompagner l’évolution rapide des technologies PHEV et 100 % électriques. Le réseau est par ailleurs équipé d’outillages de dernière génération, garantissant des interventions conformes aux procédures constructeur et aux exigences de sécurité propres aux véhicules à nouvelles énergies.

Autre élément différenciant, l’intervalle d’entretien fixé à 15 000 kilomètres, une première sur le marché marocain lors du lancement de la marque, qui traduit une maîtrise technologique avancée tout en simplifiant l’expérience client.

Avec un coût d’entretien inférieur à 0,14 dirham par kilomètre, BYD se positionne parmi les offres les plus compétitives du marché. À titre d’exemple, la vidange du BYD Seal U est proposée à 1 200 dirhams pour 15 000 kilomètres, illustrant l’accessibilité et la transparence de l’offre après-vente.

La marque propose également des contrats d’entretien innovants, intégrant une flexibilité de paiement pouvant aller jusqu’à 12 mois, gérée directement en interne, une approche encore inédite sur le marché marocain.

Intelligence artificielle et expérience client

BYD est à ce jour le seul acteur du marché marocain à intégrer l’intelligence artificielle dans son dispositif après-vente. La marque a déployé un chatbot intelligent permettant notamment la prise de rendez-vous en ligne, la réservation des services de pick-up et drop-off au domicile ou sur le lieu de travail, l’assistance à l’usage et aux fonctionnalités des véhicules, la consultation des packs d’entretien, ainsi que l’accès aux informations pratiques du réseau.

Cette innovation vise à fluidifier l’expérience client et à répondre aux nouveaux standards de service attendus par les automobilistes

« Si BYD est aujourd’hui leader au Maroc, c’est le résultat de choix clairs, portés par l’engagement d’Auto Nejma : investir dans des technologies fiables, structurer un service après-vente solide et placer le client au centre. Les automobilistes attendent désormais une marque sur laquelle ils peuvent compter dans la durée, avec des coûts d’utilisation transparents, un réseau présent et des services qui facilitent réellement le quotidien. Notre ambition, à l’horizon 2026 et au-delà, est de rendre la mobilité électrique plus accessible, plus rassurante et pleinement en phase avec les attentes du marché marocain », déclare Bennani Adil, Directeur général d’Auto Nejma.

Réseau : montée en puissance et structuration

Parallèlement, BYD poursuit le renforcement de son réseau de distribution et de service après-vente à travers plusieurs ouvertures et montées en capacité. Dernière étape en date, l’ouverture du showroom Bahmad, le 1er décembre 2025. Site historique du groupe Auto Nejma, ce lieu emblématique a été entièrement rénové afin d’allier héritage, modernité et standards internationaux BYD.

Le service après-vente du site deviendra pleinement opérationnel au cours du mois de février, renforçant ainsi la couverture nationale de la marque.

Perspectives

Leader des ventes, solidement structuré sur l’après-vente et innovant sur l’expérience client, BYD entend pérenniser sa dynamique en 2026, dans un marché où la confiance, le coût d’usage et la qualité de service deviennent des critères déterminants. Au-delà des performances commerciales, BYD affirme une vision claire : rendre la mobilité électrique plus accessible, plus fiable et plus sereine pour les automobilistes marocains, grâce à des véhicules performants, un coût d’usage maîtrisé et une expérience client repensée.