Les opérations de déneigement se poursuivent à Taounate

Par LeSiteinfo avec MAP

e comité provincial de vigilance de Taounate poursuit les opérations de déneigement et de facilitation de la circulation, suite aux dernières précipitations et chutes de neige.

Ainsi, d’importants moyens humains et logistiques, de la direction provinciale de l’équipement, des transports et de la logistique, ont été mobilisés afin de déneiger et rouvrir à la circulation la route provinciale n°5337 reliant la route provinciale n° 510 (Tahar Souk) au niveau du douar Tamchacht, dans la commune de Tamdit.

Ces interventions, menées en coordination avec les autorités locales et la Gendarmerie Royale, ont permis de dégager la route et de faciliter la circulation des usagers de cet axe routier ainsi que des habitants des environs, afin de les désenclaver et de leur permettre de s’approvisionner en produits de première nécessité et de mener leur vie quotidienne dans des conditions normales.

Par ailleurs, les opérations de déneigement et de facilitation de la circulation se poursuivent dans différentes zones de la région. Plusieurs communes situées en haute altitude sont concernées.

Ces opérations, menées sous la supervision directe du gouverneur de la province de Taounate, Abdelkrim El Ghanami, s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures et d’interventions préventives et urgentes prévues par le plan provincial visant à atténuer les effets de la vague de froid et les répercussions des perturbations climatiques et des mauvaises conditions météorologiques, en exécution des Hautes Instructions du Roi Mohammed VI.

S.L.