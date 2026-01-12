La Bourse de Casablanca finit en territoire positif

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en territoire positif lundi, son indice principal, le MASI, augmentant de 0,24% à 19.516,71 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,24% à 1.528,14 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est adjugé 1,26% à 1.320,24 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a progressé de 0,77% à 1.918,82 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 0,38% à 18.091,65 pts et 0,11% à 16.564,87 pts.