Maroc A la Une Carburants : le prix du gasoil descend sous les 10 dirhams / litre Rédaction M30 décembre 2025 - 15:42 Les prix des carburants au Maroc ont enregistré, ce mardi 30 décembre, une baisse notable dans de nombreuses stations-service à travers plusieurs villes du Royaume. Selon des sources professionnelles citées par le Site Info, le prix du gasoil a reculé de 0,65 dirham, s'établissant entre 9,80 et 9,90 dirhams le litre, tandis que le prix de l'essence a diminué de 0,44 dirham pour se rapprocher de 12 dirhams le litre dans plusieurs stations.